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Отдел ЗАГСа в Улан-Удэ вышел с карантина

Отдел ЗАГСа в Улан-Удэ вышел с карантина
Общество,  Фото:pixabay.com
Октябрьский отдел ЗАГСа возобновил работу

Улан-Удэнский городской отдел управления ЗАГС Бурятии, расположенный по адресу на проспекте Строителей, 66, с 9 ноября возобновляет приём граждан. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ЗАГСа.

Приём граждан производится только по предварительной записи по телефонам:

ул. Кирова, 35 – 21-40-86, 21-76-26;
ул. Комсомольская, 4 – 46-15-09, 44-85-16;
ул. Ленина, 52 (Дворец бракосочетания) – 21-65-31
проспект Строителей, 66 (Октябрьский УАРМ), 46-96-99

Как сообщал «Байкал-Daily», Октябрьский районный отдел ЗАГСа ушёл на карантин 19 октября. Это было связано с выявленными случаями коронавирусной инфекции у работников отдела и необходимостью соблюдения режима самоизоляции.



ЗАГС коронавирус профилактика
 
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