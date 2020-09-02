В Улан-Удэ с родителей первоклашек требуют туалетную бумагу и мыло





Родители первоклассников одной из школ Улан-Удэ в паблике «Аноним 03» опубликовали снимок требований образовательного учреждения. Один из пунктов гласит следующее: «Необходимо каждому родителю сдать хоз. пакет, в который входит: 4 рулона бумажных полотенец, 2 рулона туалетной бумаги, 2 шт. жидкого мыла, 1 упаковка мусорных мешков, одна пачка бумаги формата А4 для принтера. Срок сдачи – до конца сентября».Пост тут же начали бурно обсуждать жители Бурятии: «А бюджетные деньги где?», «Куда это всё складировать в классе! Даже, допустим, если завхозу сдадут! Это с каждого ученика из каждого класса. Не лучше ли было по мере расходования приносить их, например, по очереди всем детям», «Ничего не сдавали, не носили. Слышала, что такое только в пригородных школах. Иволга, Сотниково», «У нас на посуду собирают», «Всегда сдавали деньгами в фонд класса. Из этих денег покупалась бумага А4, мыло, туалетная бумага, стаканчики для кулера».Между тем, на днях во многих федеральных СМИ прошла информация о том, что министерство просвещения России разъяснило регионам недопустимость поборов с родителей школьников, средства на расходы для организации учебного процесса предусмотрены в региональных бюджетах. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.Также в конце августа в эфире радио «Комсомольская правда» глава департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения России Евгений Семченко рассказал, как бороться с поборами в школах страны.- Тут рецепт очень простой - первое, нужно незамедлительно сообщить о факте в органы прокуратуры. Второе - нужно об этом факте предупредить руководителя органа управления образования. Безусловно, сообщить об этом нужно и нам - в министерство просвещения. Если такие факты будут выявлены, мы будем принимать определённые кадровые решения вместе с руководителями субъектов Федерации, - разъяснил он.Правда, в случае с улан-удэнской школой речь идёт не о деньгах, а о полотенцах, туалетной бумаге и т.д.