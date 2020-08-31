 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 августа

30 августа

Популярное

В Гусиноозёрске заработала новая система обеззараживания воды

В Гусиноозёрске заработала новая система обеззараживания воды
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Её ввели в эксплуатацию два месяца назад

В административном центре Селенгинского района Бурятии два месяца назад ввели в эксплуатацию новую систему обеззараживания питьевой воды и стоков. Новая система помогает сохранить экологию Гусиного озера, сообщает пресс-служба минстроя РБ.

Инновация появилась на Горводоканале Гусиноозёрска. Предприятие обеспечивает водоснабжением 22,5 тысячи человек, или 93% жителей города. Всего на инвестиционный проект направлено 5,2 млн рублей. На средства компания приобрела для обеззараживания два мембранных электролизера.

- Их производительность 25 и 12 килограммов хлора в сутки. Установки используются для обеззараживания питьевой воды и очищенных стоков, – объясняет главный инженер предприятия Вячеслав Вяткин. – Для получения хлора мы используем соль, которую закупаем, растворяем и пускаем в работу. Расходы на покупку жидкого хлора и на его собственное производство практически одинаковые. Но теперь он не складируется, как раньше. Это позволило нам уйти от статуса химически опасного объекта. Сейчас Селенгинский район просит узаконить это в Ростехнадзоре.

По словам министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николая Рузавина, за счёт республиканского и местного бюджетов разрабатывается документация для инвестиционных проектов в Мухоршибирском, Тарбагатайском и Кабанском районах, где наиболее повышенное содержание железа в воде. 
очистка воды Гусиноозерск озеро Гусиное Селенгинский район Бурятия экология
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Танкисты ВВО провели с юнармейцами Бурятии «Уроки мужества»
Танкисты ВВО провели с юнармейцами Бурятии «Уроки мужества»
Общество, 31.08.2020
Школьникам школы №20 рассказали о подвигах бойцов Красной Армии
Улан-удэнка учредила футбольный кубок в честь брата
Улан-удэнка учредила футбольный кубок в честь брата
Общество, 31.08.2020
В Шелехове пройдёт турнир по мини-футболу памяти известного комментатора
Улан-удэнцы стали лауреатами фестиваля казачьей культуры
Улан-удэнцы стали лауреатами фестиваля казачьей культуры
Общество, 31.08.2020
Также они получили диплом «За популяризацию казачьих традиций»
В Бурятии возобновил работу паром на Селенге
В Бурятии возобновил работу паром на Селенге
Общество, 31.08.2020
Татауровская паромная переправа была закрыта с 7 по 30 августа
Иркутские бегуны выиграли эстафету на первенстве России
Иркутские бегуны выиграли эстафету на первенстве России
Общество, 31.08.2020
Соревнования по лёгкой атлетике проходили среди юниоров до 20 лет
В Бурятии раздадут госпремии для талантливой молодёжи
В Бурятии раздадут госпремии для талантливой молодёжи
Общество, 31.08.2020
Победители конкурса получат 18000 рублей
Лудуб Очиров стал лауреатом международного конкурса композиторов
Лудуб Очиров стал лауреатом международного конкурса композиторов
Общество, 31.08.2020
Победу ему принёс вокальный цикл «Времена года»
15 юниоров Бурятии поедут на первенство России по вольной борьбе
15 юниоров Бурятии поедут на первенство России по вольной борьбе
Общество, 31.08.2020
Соревнования состоятся в сентябре в Московской области
Началась московская часть съёмок бурятского фильма «Здесь никого нет»
Началась московская часть съёмок бурятского фильма «Здесь никого нет»
Общество, 31.08.2020
На съёмках присутствовала известная бурятская теннисистка Дари Саханова
Байкал в Бурятии воняет тухлым бельём
Байкал в Бурятии воняет тухлым бельём
Общество, 31.08.2020
В Бурятии сомневаются, что в дурном запахе Байкала виноваты очистные
В улан-удэнском СИЗО провели прямую телефонную линию
В улан-удэнском СИЗО провели прямую телефонную линию
Общество, 31.08.2020
Вопросы задавали родственники несовершеннолетних, которые находятся в СИЗО
Дети росгвардейцев Бурятии стали лауреатами всероссийского конкурса
Дети росгвардейцев Бурятии стали лауреатами всероссийского конкурса
Общество, 31.08.2020
Дети отличились на конкурсе «Юный правозащитник»
В школах Улан-Удэ будут проверять температуру на входе
В школах Улан-Удэ будут проверять температуру на входе
Общество, 31.08.2020
Во все школы Улан-Удэ поступили маски и дезинфицирующие средства⠀

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^