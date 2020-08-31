Её ввели в эксплуатацию два месяца назад
В административном центре Селенгинского района Бурятии два месяца назад ввели в эксплуатацию новую систему обеззараживания питьевой воды и стоков. Новая система помогает сохранить экологию Гусиного озера, сообщает пресс-служба минстроя РБ.
Инновация появилась на Горводоканале Гусиноозёрска. Предприятие обеспечивает водоснабжением 22,5 тысячи человек, или 93% жителей города. Всего на инвестиционный проект направлено 5,2 млн рублей. На средства компания приобрела для обеззараживания два мембранных электролизера.
- Их производительность 25 и 12 килограммов хлора в сутки. Установки используются для обеззараживания питьевой воды и очищенных стоков, – объясняет главный инженер предприятия Вячеслав Вяткин. – Для получения хлора мы используем соль, которую закупаем, растворяем и пускаем в работу. Расходы на покупку жидкого хлора и на его собственное производство практически одинаковые. Но теперь он не складируется, как раньше. Это позволило нам уйти от статуса химически опасного объекта. Сейчас Селенгинский район просит узаконить это в Ростехнадзоре.
По словам министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николая Рузавина, за счёт республиканского и местного бюджетов разрабатывается документация для инвестиционных проектов в Мухоршибирском, Тарбагатайском и Кабанском районах, где наиболее повышенное содержание железа в воде.
В Гусиноозёрске заработала новая система обеззараживания воды
Общество, Фото:
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