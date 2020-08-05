Одни сделали это «во благо», другие возмутились
Во дворе дома по улице Ключевская в Гусиноозёрске столб превратили в «лежачего полицейского». О ноу-хау инциденте сообщили в группе «Селенга-инфо. 24/7».
Местные жители недоумевают, кто и зачем это сделал.
- С какой целью перекрыли проезд во дворе? Ни дети на великах проехать не могут, ни мамочки с колясками, - жалуются горожане.
Вероятно, таким образом люди решили ограничить въезд транспорта. Авторы идеи аргументировали тем, что «во дворе бегают дети и выходят на прогулку пожилые люди».
Замглавы администрации Гусиноозёрска Елена Брикова подтвердила, что двор перегорожен жителями неправомерно. «Всё будет убрано», - цитирует её в группе «Селенга-инфо».
Для решения проблемы 3 августа состоялась встреча с жильцами. Жителям объяснили, что в случае, если понадобится помощь пожарной охраны, скорой помощи, спецтехника не сможет проехать. Помимо этого, за подобное самоуправство может быть выписан штраф от 1500 до 2000 рублей.
Решено, что за два дня необычное препятствие будет убрано силами администрации и управляющей компании.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Кабанске сделали тротуар в виде «американских горок». Об этом даже рассказал известный блогер-урбанист Илья Варламов.
В Бурятии столб сделали «лежачим полицейским»
Общество, Фото:
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