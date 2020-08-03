Илья Варламов рассказал про дорожный «аттракцион» из Бурятии

Жители других регионов узнали про «американские горки» в Бурятии
Известный блогер, урбанист Илья Варламов в своей группе «Вконтакте» (более 260 тысяч подписчиков) рассказал про ноу-хау от бурятских дорожников.
«В селе Кабанск (Бурятия) построили американское горки! Был тротуар, а стал аттракцион», - поделился Илья Варламов.
Как сообщал «Байкал-Daily», об этом странном тротуаре в Кабанске стало известно в конце июля, когда местный житель поделился снимками в паблике «Аноним 03». Тротуар здесь напоминает американские горки и сильно осложнил жизнь родителям с колясками или, например, велосипедистам. Кстати, дорога с таким необычным тротуаром идёт от главной площади села до автовокзала и здания юстиции.
Подписчиков Ильи Варламов увиденное рассмешило. «Успокоение пешеходного трафика? Там люди очень быстрые, поди», «Зато скейтбордисты будут в восторге», «Чтобы пешеход не засыпал пока идет», «Ну там же вечное лето, там же не бывает гололёда», - иронизируют пользователи.
Многие указывают основную цель ремонта в таком виде – чтобы местные жители могли заезжать в свои ограды. Другие, в свою очередь, аргументируют: «Представляешь, дорогу можно поднимать до уровня тротуара в месте пересечения, а не тротуар спускать до ее уровня», «Ровно теми же средствами и материалами можно было сделать нормально - поднять дорогу, а не спустить тротуар. Конкретный автомобилист один раз переезжает тротуар и дальше едет по ровной дороге, а пешеход не скачет вверх-вниз у ворот каждого дома, а также идет по ровному тротуару всю дорогу».
Как сообщал «Байкал-Daily», Илья Варламов впервые посетил Улан-Удэ в конце марта. Этим летом он выпустил долгожданное видео по итогам своего визита. Этот ролик посмотрели более полумиллиона пользователей. Варламов пришёл к выводу, что Улан-Удэ вовсе не так плох, как ему расписывали и в корне отличается от соседней Читы, погрязшей в мусоре. Больше всего Варламову понравилось то, как сохранилась историческая архитектурная ткань – от дореволюционных домов в центре до районов сталинских построек.
Илья Варламов рассказал про дорожный «аттракцион» из Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пара тренеров по Pole Dance и акробатике не теряет времени на прогулке
Сохранность книги не очень хорошая
Видео появилось в соцсетях
Необычная постройка создана «во благо» людей
«Справедливость восстановлена!» - поделилась местный гид
Птенцов спасли, чтобы их не раздавила сельхозтехника
До четверга прогнозируют дождливую погоду
Их установка начнётся в середине августа
До середины августа начнут работать ещё шесть учреждений
Выпускница школы №2 в посёлке Новокручининский Забайкальского края Оксана Бадюл сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов
Полиция проводит оперативное мероприятие «Курорт-2020»
Дома к горячему водоснабжению подключают поэтапно
«Можешь – помоги», - считает Павел Трофимов
Показательные выступления прошли в Сосновом Бору
Выход за пределы колонии был предоставлен в качестве поощрения