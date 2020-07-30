Бывший сумоист выложил фотографию, умилившую пользователей
Бывший профессиональный сумоист Анатолий Михаханов поделился в Instagram фотографией, на которой держит на руках младенца.
«На фото не мой ребёнок. Просто не удержался. У меня к Вам вопрос, а мне идёт быть Папулей ?!» - обратился Анатолий к подписчикам.
В ответ он получил множество комментариев и советов как можно скорее обзаводиться семьёй и детьми.
«Давно пора, милашный из тебя выйдет папка», «Вполне себе пойдет. И тут дело не в том, как это смотрится, а в том, что ты сам чувствуешь», «Думаю, вам очень бы пошло быть папой. Такой добрый взгляд», - пишут пользователей.
Также в комментариях высказывают мнение, что Анатолий будет «лучшим отцом».
«Классное фото! Вам очень идет быть папой. Мне кажется, что Вы будете самым добрым папой на свете. От Вас прям излучается внутренний свет добра, силы, мужества. Будьте счастливы!» - написала местная жительница.
Кто-то был и вовсе категоричен: «Надо Анатолий, НАДО!», «Не то, что «...идёт быть...», а ГенФонд РБ надо «пополнять» такими Чудесными Малышами!!!🤩 Причём «в обяз».
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле Михаханов отметил 37-й день рождения.
Прежде Анатолий не раз делился, что одинок и ищет себе пару. Один из последних таких постов был в феврале этого года. Свободно ли сердце знаменитого жителя Бурятии сейчас, точно неизвестно.
Жители Бурятии наперебой советуют Анатолию Михаханову стать отцом
Общество, Фото:
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