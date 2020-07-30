 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июля

29 Июля

Популярное

Жители Бурятии наперебой советуют Анатолию Михаханову стать отцом

Жители Бурятии наперебой советуют Анатолию Михаханову стать отцом
Общество,  Фото:страница Анатолия Михаханова
Бывший сумоист выложил фотографию, умилившую пользователей

Бывший профессиональный сумоист Анатолий Михаханов поделился в Instagram фотографией, на которой держит на руках младенца.

«На фото не мой ребёнок. Просто не удержался. У меня к Вам вопрос, а мне идёт быть Папулей ?!» - обратился Анатолий к подписчикам.

В ответ он получил множество комментариев и советов как можно скорее обзаводиться семьёй и детьми.

«Давно пора, милашный из тебя выйдет папка», «Вполне себе пойдет. И тут дело не в том, как это смотрится, а в том, что ты сам чувствуешь», «Думаю, вам очень бы пошло быть папой. Такой добрый взгляд», - пишут пользователей.

Также в комментариях высказывают мнение, что Анатолий будет «лучшим отцом».

«Классное фото! Вам очень идет быть папой. Мне кажется, что Вы будете самым добрым папой на свете. От Вас прям излучается внутренний свет добра, силы, мужества. Будьте счастливы!» - написала местная жительница.

Кто-то был и вовсе категоричен: «Надо Анатолий, НАДО!», «Не то, что «...идёт быть...», а ГенФонд РБ надо «пополнять» такими Чудесными Малышами!!!🤩 Причём «в обяз».

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле Михаханов отметил 37-й день рождения.

Прежде Анатолий не раз делился, что одинок и ищет себе пару. Один из последних таких постов был в феврале этого года. Свободно ли сердце знаменитого жителя Бурятии сейчас, точно неизвестно.


семьи Михаханов дети
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские таможенники передали музею изъятые у туриста из Китая весы
Бурятские таможенники передали музею изъятые у туриста из Китая весы
Общество, 30.07.2020
Шкальные ручные весы признали предметом культурной ценности
Жители Бурятии наперебой советуют Анатолию Михаханову стать отцом
Жители Бурятии наперебой советуют Анатолию Михаханову стать отцом
Общество, 30.07.2020
Бывший сумоист выложил фотографию, умилившую пользователей
В Бурятии водителя лишили прав, оставив без работы
В Бурятии водителя лишили прав, оставив без работы
Общество, 30.07.2020
Мужчину неоднократно садился за руль в алкогольном опьянении
В Улан-Удэ гендиректор присвоил 7,6 млн рублей с продажи зерна
В Улан-Удэ гендиректор присвоил 7,6 млн рублей с продажи зерна
Общество, 30.07.2020
Зерновые находились у него на хранении от сельхозпредприятия
В Улан-Удэ возможна гроза
В Улан-Удэ возможна гроза
Общество, 30.07.2020
Воздух в столице Бурятии прогреется до +26 градусов
Два выпускника школ Улан-Удэ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
Два выпускника школ Улан-Удэ сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
Общество, 29.07.2020
Оба стобалльника являются воспитанниками СОШ №8
В 2 городах Забайкалья временно отключат телевидение и радиовещание
В 2 городах Забайкалья временно отключат телевидение и радиовещание
Общество, 29.07.2020
Отключения трансляции в Краснокаменске и Петровск-Забайкальском согласованы с вещателями
В Бурятии временно ограничат движение через переезд в Ильинке
В Бурятии временно ограничат движение через переезд в Ильинке
Общество, 29.07.2020
Из-за ремонта здесь организуют реверсивное движение
Спецшкола Иркутска вышла в финал всероссийского конкурса «Доброшкола»
Спецшкола Иркутска вышла в финал всероссийского конкурса «Доброшкола»
Общество, 29.07.2020
Победу в первом этапе ей принёс проект оснащения учебной мастерской
В Улан-Удэ строят физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион
В Улан-Удэ строят физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион
Общество, 29.07.2020
Депутаты горсовета Улан-Удэ осмотрели строящиеся спортивные объекты  
В Забайкалье международный кинофестиваль перенесли на 2021 год
В Забайкалье международный кинофестиваль перенесли на 2021 год
Общество, 29.07.2020
Он состоится в Чите следующей весной, в конце мая
В Ангарске создают мозаика-парк «Сказки Байкала»
В Ангарске создают мозаика-парк «Сказки Байкала»
Общество, 29.07.2020
Завершить строительство сквера планируется до середины сентября
Певец из Бурятии представил новый клип про любовную историю
Певец из Бурятии представил новый клип про любовную историю
Общество, 29.07.2020
Певец Сергей Бураченков снял клип в родном Баргузине
В Бурятии назвали победителей онлайн-чемпионата по шахматам.
В Бурятии назвали победителей онлайн-чемпионата по шахматам.
Общество, 29.07.2020
Лучшим в турнире стал пятнадцатилетний юниор Влад Добшинов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^