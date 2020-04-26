Анатолий Михаханов отметил 37-й день рождения

Сегодня, 26 апреля, празднует день рождения бывший профессиональный сумоист Анатолий Михаханов. Ему исполнилось 37 лет.
В честь этого события Анатолий оставил пост на своей странице в Instagram, который как всегда написан позитивно.
«У крутого малыша сегодня Днюха!!! Ему исполнилось 37 лет!!!» - написал Михаханов.
Судя по проставленным тегам, Анатолий любит этот праздник и считает его своим любимым днём. Он поблагодарил своих друзей, а также подписчиков за тёплые поздравления и приятные слова. «Пусть у Вас всё будет замечательно и благополучно, желаю вам в ответ большого счастья и верной удачи!!!» - пожелал Анатолий.
Также он поделился редким фото – самого себя в младенческом возрасте.
Пользователи вовсю поздравляют Михаханова. Одним из первых пожелание оставил профессиональный российский культурист, победитель множества международных турниров, участник «Мистер Олимпия-2016» Денис Гусев. Он написал: «С днём рождения, большой парень».
Анатолий Михаханов родился 26 апреля 1983 года в Заиграево в семье ветеринарного врача и налогового инспектора. С детства отличался исключительными размерами и массой, уже в первом классе весил 120 кг, но при этом не испытывал проблем со здоровьем. В 1999 году начал заниматься сумо в Японии, став первым профессиональным сумоистом российского происхождения. Самый тяжёлый борец сумо за всю историю с максимальным весом 293 кг в 2018 году. В том же году завершил карьеру и вернулся в Бурятию.
Анатолий не раз признавался, что хочет создать крепкую семью. Говорил об этом в интервью: «Думаю, что со временем всё будет хорошо. Может, пока не судьба». Также оставлял забавные посты на своей странице, где признавался, что его сердце до сих пор свободно.
За один только год Анатолий похудел на 100 кг и продолжает терять вес, не прекращая тренировки на самоизоляции.