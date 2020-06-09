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В России за сутки выявили 8,5 тысяч больных коронавирусом

В России за сутки выявили 8,5 тысяч больных коронавирусом
Общество, 
Проведено более 13,2 млн. тестов на COVID-19

В России за последние сутки выявлено 8 595 заболевших, всего в стране на 9 июня 485 253 случаев заболевания. Выздоровело 242 397 человек, умерло - 6 142.

Проведено более 13,2 млн. тестов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня 1956 случаев заражения коронавирусом. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1154 человек, в том числе накануне выздоровели 42 человека. Также в статистику входят 11 летальных исходов.

В Забайкальском крае 1704 случая заражения коронавирусом, за сутки выявлено ещё 70 больных. Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений по данным на 9 июня - 942 человека, из 74 за последние сутки. Общее число летальных случаев от коронавирусной инфекции в Забайкалье - 31.

В Иркутской области уже 3265 случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 2325 человек, из них 167 из обсерваторов и 1278 вахтовиков; 24 человека находятся в тяжёлой форме. Выздоровело 908 человек, в том числе за последние сутки 77 человек. Умерло 15 человек, в том числе один за последние сутки. 17 человек скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.



профилактика коронавирус
 
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