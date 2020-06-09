С регионе скончалось 15 больных с COVID-19
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае выросло до 1704, за сутки выявлено ещё 70 больных. Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений по данным на 9 июня - 942 человека, из 74 за последние сутки.
- Среди числа заболевших 297 - дети. Наблюдается значительное увеличение числа заболевших пенсионеров, - отметила руководитель краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа.
В регионе от коронавирусной инфекции зафиксированы ещё два летальных случая. Скончались мужчина 70 лет и женщина 83 лет. У обоих был подтверждён диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания. Общее число летальных случаев от коронавирусной инфекции в Забайкалье - 31.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне здесь также было зарегистрировано 2 летальных случая.
В Иркутской области уже 3265 случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 2325 человек, из них 167 из обсерваторов и 1278 вахтовиков; 24 человека находятся в тяжёлой форме.
Выздоровело 908 человек, в том числе за последние сутки 77 человек. Умерло 15 человек, в том числе один за последние сутки. 17 человек скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
В Бурятии на сегодня 1956 случаев заражения коронавирусом. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1154 человек, в том числе накануне выздоровели 42 человека. Также в статистику входят 11 летальных исходов.
На сегодня остаются в инфекционных стационарах 498 человек, в том числе один больной из Бурятии госпитализирован в городе Зима Иркутской области. Среди тех, кто лечится в больницах, 40 детей.
На амбулаторном лечении находится ещё 292 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В Иркутской области более трёх тысяч заболевших коронавирусом
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