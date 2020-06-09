 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 Июня

08 Июня

Популярное

В Иркутской области более трёх тысяч заболевших коронавирусом

В Иркутской области более трёх тысяч заболевших коронавирусом
Общество, 
С регионе скончалось 15 больных с COVID-19

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае выросло до 1704, за сутки выявлено ещё 70 больных. Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений по данным на 9 июня - 942 человека, из 74 за последние сутки.

- Среди числа заболевших 297 - дети. Наблюдается значительное увеличение числа заболевших пенсионеров, - отметила руководитель краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа.

В регионе от коронавирусной инфекции зафиксированы ещё два летальных случая. Скончались мужчина 70 лет и женщина 83 лет. У обоих был подтверждён диагноз COVID-19, пневмония и другие тяжёлые сопутствующие заболевания. Общее число летальных случаев от коронавирусной инфекции в Забайкалье - 31.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне здесь также было зарегистрировано 2 летальных случая.

В Иркутской области уже 3265 случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 2325 человек, из них 167 из обсерваторов и 1278 вахтовиков; 24 человека находятся в тяжёлой форме.

Выздоровело 908 человек, в том числе за последние сутки 77 человек. Умерло 15 человек, в том числе один за последние сутки. 17 человек скончались от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

В Бурятии на сегодня 1956 случаев заражения коронавирусом. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1154 человек, в том числе накануне выздоровели 42 человека. Также в статистику входят 11 летальных исходов.

На сегодня остаются в инфекционных стационарах 498 человек, в том числе один больной из Бурятии госпитализирован в городе Зима Иркутской области. Среди тех, кто лечится в больницах, 40 детей.

На амбулаторном лечении находится ещё 292 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

профилактика коронавирус Иркутская область Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский фильм «Золото империи» появился на «Кинопоиске»
Бурятский фильм «Золото империи» появился на «Кинопоиске»
Общество, 09.06.2020
Фильм покажут в кинотеатрах после снятия ограничений
В Улан-Удэ вблизи рек будут дежурить матросы-спасатели
В Улан-Удэ вблизи рек будут дежурить матросы-спасатели
Общество, 09.06.2020
Всё лето они будут следить за обстановкой у мест отдыха горожан
В центре Улан-Удэ появилась волейбольная площадка для игры босиком
В центре Улан-Удэ появилась волейбольная площадка для игры босиком
Общество, 09.06.2020
Площадка с настоящим песком появилась под Удинским мостом
Леонид Белых: Голосующие за Конституцию смогут выиграть квартиру!
Леонид Белых: Голосующие за Конституцию смогут выиграть квартиру!
Общество, 09.06.2020
Обращение управляющего директора АО «Улан-удэнский авиационный завод» Леонида Белых к жителям республики
Жители Бурятии смогут выезжать за границу
Жители Бурятии смогут выезжать за границу
Общество, 09.06.2020
Россиянам разрешили выезжать за границу для лечения, учёбы и работы
Школьникам Бурятии предлагают экологический квиз
Школьникам Бурятии предлагают экологический квиз
Общество, 09.06.2020
Победители получат дипломы и подарки
В Забайкалье аттракционы готовятся к открытию
В Забайкалье аттракционы готовятся к открытию
Общество, 09.06.2020
Аттракционы заработают после снятия ограничений
В Улан-Удэ днём возможна гроза
В Улан-Удэ днём возможна гроза
Общество, 09.06.2020
В республике дождливая погода
В Бурятии определили финалистов конкурса добровольцев
В Бурятии определили финалистов конкурса добровольцев
Общество, 08.06.2020
Состоялся региональный этап всероссийского конкурса «Регион добрых дел»
Забайкалье разыграет кубок по шахматам
Забайкалье разыграет кубок по шахматам
Общество, 08.06.2020
Соревнования состоятся 12 июня

Бурятский вуз возобновит выращивание зерновых культур
Бурятский вуз возобновит выращивание зерновых культур
Общество, 08.06.2020
Сейчас восстанавливается вузовская пашня на поле между Улан-Удэ и селом Поселье
В Иркутской области подвели итоги конкурса улигершинов
В Иркутской области подвели итоги конкурса улигершинов
Общество, 08.06.2020
Исполнители одической поэзии участвовали в мероприятии заочно

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^