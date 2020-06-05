 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Июня

04 Июня

Популярное

В Бурятии девочка подарила медикам, борющимся с коронавирусом, шоколад

В Бурятии девочка подарила медикам, борющимся с коронавирусом, шоколад
Общество,  Фото:zaigrcrb
Юная жительница республики приобрела шоколадные яйца на накопленные деньги

В Бурятии семилетняя девочка подарила коллективу ковидного отделения Заиграевской центральной районной больницы шоколадные яйца. Купила она конфеты на накопленные деньги. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.

- Узнав о нашей работе и жизни от мамы и из телевизора, она собрала свои накопленные средства и купила коллективу ковидного отделения шоколадные яйца с игрушками, ровно 9 шт! И вот наш вечерний штаб начался необычно, и мы решили погадать - кто есть кто на работе! И что же вышло: кто-то горит на работе, как свеча, кто-то, как рыбка, в воде, кто-то ещё чайник!!! В общем, посмеялись от души! Теперь мы точно почувствовали себя «мультяшными» героями, – пишут медики в соцсети.

Специалисты поблагодарили девочку за подарок.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно пятиклассник из Монголии сделал трогательный подарок для Бурятии – он сшил маски и отправил свои накопления. Глава Бурятии Алексей Цыденов пригласил ребёнка на Байкал после стабилизации ситуации с коронавирусом.


дети коронавирус врачи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии девочка подарила медикам, борющимся с коронавирусом, шоколад
В Бурятии девочка подарила медикам, борющимся с коронавирусом, шоколад
Общество, 05.06.2020
Юная жительница республики приобрела шоколадные яйца на накопленные деньги
В Улан-Удэ приостановлена работа трёх автобусов
В Улан-Удэ приостановлена работа трёх автобусов
Общество, 05.06.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 5 июня
В Братске наркосбытчики предстанут перед судом
В Братске наркосбытчики предстанут перед судом
Общество, 05.06.2020
Они обвиняются в 26 преступлениях
После сообщения в соцсети работникам лесхоза в Бурятии выплатили зарплату
После сообщения в соцсети работникам лесхоза в Бурятии выплатили зарплату
Общество, 05.06.2020
Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по зарплате погашена
В Бурятии магазину незаконно отключили воду
В Бурятии магазину незаконно отключили воду
Общество, 05.06.2020
Должностное лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей
В Бурятии сотрудники УФСИН передали продуктовые наборы нуждающимся
В Бурятии сотрудники УФСИН передали продуктовые наборы нуждающимся
Общество, 05.06.2020
Также они доставили питьевую воду одиноким пенсионерам
В Бурятии сохранится неустойчивая погода
В Бурятии сохранится неустойчивая погода
Общество, 05.06.2020
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
Жителей Бурятии будут вознаграждать за сообщения о мусорящих людях
Жителей Бурятии будут вознаграждать за сообщения о мусорящих людях
Общество, 04.06.2020
Глава Бурятии уже подписал постановление о новых вознаграждениях  
Поезд «Россия» сообщением Владивосток – Москва станет ежедневным
Поезд «Россия» сообщением Владивосток – Москва станет ежедневным
Общество, 04.06.2020
С июля он заменит в расписании поезд №99/100 сообщением Москва – Владивосток
Кабанский район Бурятии отметил День защиты детей фотоконкурсом
Кабанский район Бурятии отметил День защиты детей фотоконкурсом
Общество, 04.06.2020
В соцсетях родители выясняли чей ребёнок «самый-самый»
В Бурятии стартует видеоконкурс чтецов поэзии Пушкина
В Бурятии стартует видеоконкурс чтецов поэзии Пушкина
Общество, 04.06.2020
Окончание приёма заявок – 1 сентября
Мультфильм из Забайкалья выиграл два всероссийских конкурса
Мультфильм из Забайкалья выиграл два всероссийских конкурса
Общество, 04.06.2020
Анимационную ленту создали воспитанники и специалисты социального центра «Маяк»
В Иркутскую область прибыли более 800 тысяч масок для пожилых
В Иркутскую область прибыли более 800 тысяч масок для пожилых
Общество, 04.06.2020
Защитные средства будут выдавать по две штуки на одного человека старше 60 лет

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^