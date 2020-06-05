Юная жительница республики приобрела шоколадные яйца на накопленные деньги
В Бурятии семилетняя девочка подарила коллективу ковидного отделения Заиграевской центральной районной больницы шоколадные яйца. Купила она конфеты на накопленные деньги. Об этом сообщается в аккаунте учреждения в Instagram.
- Узнав о нашей работе и жизни от мамы и из телевизора, она собрала свои накопленные средства и купила коллективу ковидного отделения шоколадные яйца с игрушками, ровно 9 шт! И вот наш вечерний штаб начался необычно, и мы решили погадать - кто есть кто на работе! И что же вышло: кто-то горит на работе, как свеча, кто-то, как рыбка, в воде, кто-то ещё чайник!!! В общем, посмеялись от души! Теперь мы точно почувствовали себя «мультяшными» героями, – пишут медики в соцсети.
Специалисты поблагодарили девочку за подарок.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно пятиклассник из Монголии сделал трогательный подарок для Бурятии – он сшил маски и отправил свои накопления. Глава Бурятии Алексей Цыденов пригласил ребёнка на Байкал после стабилизации ситуации с коронавирусом.
В Бурятии девочка подарила медикам, борющимся с коронавирусом, шоколад
Общество, Фото:
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