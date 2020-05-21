ЕГЭ по русскому языку в Бурятии проведут за два дня

ЕГЭ в этом году станет крупным испытанием в борьбе с распространением коронавируса
В этом году из-за пандемии коронавируса изменился порядок сдачи единого государственного экзамена. ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз, сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.
В вузы будут поступать около 4 тысяч 800 выпускников текущего года. об этом сообщила первый заместитель министра образования и науки республики Галина Фомицкая.
- В условиях риска распространения COVID-19 на территории республики проведение таких экзаменов будет организовано с учётом всех рекомендаций управления Роспотребнадзора по Бурятии. При входе в пункты проведения ЕГЭ все организаторы и участники пройдут термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться. Участники в аудиториях будут рассажены с соблюдением социальной дистанции 1,5 метра, - отметила Галина Фомицкая.
Перед проведением экзаменов пройдут обследование на COVID-19.работники, привлекаемые к проведению ЕГЭ.
- В минздрав Бурятии уже направлены списки лиц для обследования на данный вирус. Их более 3,5 тысяч. Это организаторы, общественные наблюдатели, руководители школ, сопровождающие участников лица, члены предметных комиссий и ряд других сотрудников, - пояснила первый замминистра.
В этом году организовано 57 пунктов проведения экзаменов, 590 аудиторий. Они оснащены видеокамерами, системами подавления сигналов подвижной связи и переносными металлоискателями.
Между тем сроки сдачи ЕГЭ переносятся с 8 июня на более поздние даты. Рассматриваются даты проведения экзаменов с 19 июня, а также в более поздние сроки. Так, проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.
Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято Рособрнадзором с учётом развития эпидемиологической ситуации в стране. ЕГЭ пройдёт по единому расписанию для всей страны.
Как сообщал «Байкал-Daily», школьники Бурятии последнюю четверть учились в дистанционном режиме. Этот учебный год завершился досрочно, школа сама выбирала дату окончания обучения.
В школах отменены выпускные. Ранее 11-классники Бурятии даже записали видеообращение к правительству с просьбой разрешить выпускные вечера в более поздние даты.
ЕГЭ по русскому языку в Бурятии проведут за два дня
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