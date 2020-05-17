Жители Бурятии разделились на два лагеря из-за отмены выпускных

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пользователи второй день бурно обсуждают видеообращение 11-классников Бурятии к правительству



Накануне в паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram появилось видеообращение учеников 11 классов школ Бурятии с просьбой дать им всё-таки возможность отметить выпускной. Несколько десятков школьников под грустную музыку обращаются к правительству Бурятии.



В ролике отметились ученики со всей Бурятии: гимназии №59, лингвистической гимназии №3, физико-математической школы №56, улан-удэнских школ №№ 35, 37, 42, 8, 49, 32, 2, 49, 19, Российской гимназии №59, Мариинской школы-интерната для девочек, а также Аршанской, Улекчинской, Кабанской, Шибертуйской, Кижингинской, Оронгойской, Курумканской, Кяхтинской и других школ.



В ролике все они просят не отменять выпускные, а отложить их на более поздний срок.



«Уважаемое правительство, мы, 11-классники, обращаемся к вам с просьбой не отменять выпускной. Обычный день третьей четверти оказался последним школьным днём в нашей жизни. Мы все осознаём серьёзность сложившейся ситуации и причину принятых вами мер. Но тем не менее просим правительство рассмотреть варианты о переносе выпускных на более поздний срок вместо того, чтобы отменить выпускной вовсе. Это последний шанс для всех нас попрощаться со школой, погрузиться в детство, вспомнить самые лучшие и незабываемые моменты в кругу близких друзей, любимых родителей и учителей, которые за эти годы внесли огромный вклад в наше будущее», - говорят подростки.



Они завершают своё видеообращение следующими словами:



«Пожалуйста, позвольте же нам запомнить школу праздником, а не стрессом, который ждёт нас на экзаменах».



Обращение 11-классников буквально раскололо пользователей на два лагеря. Сторонников выпускников, а также противников их просьбы оказалось примерно половина. Среди тех, кто поддержал перенос выпускных, отметились и родители нынешних 11-классников.



- Мне очень жаль, что у моего сына не будет выпускного. Я помню, как вела его в первый класс, как он перешёл в десятый. Это же гордость , это этап, это твой ребенок вырос. Я была на последней линейке 1 сентября, смотрела со стороны, как уже мой одиннадцатиклассник провожает первоклашек… Я очень сожалею, что все школьные годы так закончатся, - поделилась одна из матерей.



Другая мама рассказала, что дочь, ученица 11-го класса, купила платье на выпускной ещё несколько месяцев назад, а сейчас очень расстроена.



За просящих выпускников вступились и те, кто закончил школу в прошлом году, и те, кто учился ещё в 50-е годы. Люди признаются в комментариях, что у них наворачивались слёзы при просмотре видео. Многие делились тем, что выпускной даётся лишь раз в жизни («Это замуж можно выйти хоть 20 раз»).



Люди пишут: «Бедные школьники. Правильно сделали! Ведь пандемия пройдёт. И потом уже можно будет выпускной и последний звонок провести», «Да, обязательно нужно перенести! Больше ведь никогда его не будет. Они устали от подготовки к ЕГЭ, сидеть дома, постоянно только стресс», «Очень трогательное видеообращение! Ребята молодцы, будем надеяться и верить, что у вас будет выпускной», «Детям праздник нужно оставить!!! Жалко их, они так этого ждали. По мне, так это самый запоминающийся, волнительный и романтичный праздник!!!»



Но множество комментаторов выступили против выпускных, в какое бы то ни было время. Пользователи призывают не ставить выпускной вечер выше здоровья детей и их близких.



«Какой гулять??? По миру идёт смертельно опасный вирус!!!! Думайте немного, молодёжь!» - призвал один из жителей Бурятии.



Делятся в комментариях своими историями те, кто сам не ходил на выпускной: «У меня не было ни последнего звонка, ни выпускного, в связи с тем, что перепрыгнула через класс вверх. И не умерла! Жива, здорова, перенесла эту ситуацию спокойно. И вы, дорогие выпускники, перенесете».



«Да эти выпускные нужны только, чтобы повеселиться, напиться, а потом на земле валяться и через несколько лет вспоминать, как же было «круто». У вас ещё будут выпускные, в высших учебных заведениях, или вы уже работать собрались?» - едко прокомментировал пользователь.



«На своём выпускном я выступила с фаер-шоу и поехала домой мирно спать. А потом, после рассказов одноклассников, я сделала вывод, что эти посиделки ни к чему хорошему не приводят. Зачастую именно после таких ночей девушки узнают все прелести материнства», - отозвалась другая жительница Бурятии.



Кроме того, обсуждающие задались логичным вопросом – когда устраивать выпускные, если значительная часть вчерашних школьников уедет из Бурятии учиться в другие города. В августе, то есть перед началом учебного года в вузах?



Пользователи призвали также собраться своим классом после снятия угрозы коронавируса, пригласив на эту встречу любимых учителей. «Вспомните начальные классы и вообще школьную жизнь. Не обязательно это может быть выпускной, просто ежегодные встречи», - предложили школьникам вариант.



Министерство образования и науки Бурятии пока никак не откликнулось на видеообращение учеников. Между тем, другие регионы уже принимают решения о переносе выпускных на другой срок. В частности, об этом заявили власти Республики Коми. А губернатор Калининградской области Антон Алиханов даже не исключил, что выпускные проведут в сентябре.

