В Улан-Удэ не утихают дискуссии по поводу уничтожения кустарников

24 апреля на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ начались работы по демонтажу живой изгороди. Работы проходили от улицы Гагарина до улицы Жуковского. 27 апреля кустарники были уничтожены полностью.
- Печальное зрелище, - комментировали прохожие.
Вместо вырубленных кустарников мэрия решила высадить 1200 саженцев яблони. К середине мая работы были выполнены. На проспекте 50-летия Октября появились саженцы из питомника «Тохойские саженцы».
- Яблоня хорошо переносит условия города и является традиционной для озеленения городских территорий. Обладает хорошей зимостойкостью, –заявили тогда в МБУ «Городское лесничество».
Однако подобные действия вызвали много вопросов и дискуссий у горожан. Вчера паблик «Улан-Удэнский городовой» выпустил материал, критикующий это решение.
- Я не понимаю, зачем нужно было выкорчёвывать взрослые, только достигшие своей кульминации растения, отлично выполняющие свои функции защиты от грязи и шума проезжей части? Аргумент – здесь мы посадим новые, молодые яблони, которые будут ещё красивее и лучше защищать пешеходов от грязи и шума – разлетается в щепки по двум причинам, - отмечает автор.
Во-первых, считает автор, яблони не смогут стать полноценной живой изгородью и защитить тротуар от воздействия проезжей части, поскольку диаметр ствола дерева редко достигает 60 см.
- Кустарник был гуще и стоял плотной стеной. Растение даже в холодное время года из-за густоты ветвей представлял собой живую изгородь, которую невозможно преодолеть не пешком, не на машине, - отмечает улан-удэнец.
Во-вторых, продолжительность жизни кустарников намного больше, чем у яблонь.
- Да и чисто визуально во время цветения кустарник полностью покрывающийся цветами выглядит куда интереснее, чем яблоня, которая неизвестно, когда заплодоносит, - отметил автор. – Кто-то там вообще задумался о людях, живущих в пятиэтажках на Проспекте 50-летия, испытывающих стресс от самоизоляции и каждый сезон, наслаждающихся прекрасным цветением кустов? Они забрали у людей радость весеннего цветения.
Вместо уничтожения кустарников неравнодушный горожанин предложил другой вариант. Им могла бы стать высадка яблонь между полосами автодорог, а также между кустарников. Это сохранило бы зелёные насаждения. То, что произошло, в паблике назвали «топорным методом».