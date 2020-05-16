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На проспекте 50-лет Октября в Улан-Удэ высадили яблони. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
 «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с посадки живой изгороди

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября обновляют живую изгородь. Вместо старых кустов здесь высадили саженцы яблони. Работы по демонтажу длились неделю. Затем на подготовленной и очищенной от старых растений территории высадили новые саженцы из питомника «Тохойские саженцы».

- Яблоня хорошо переносит условия города и является традиционной для озеленения городских территорий. Обладает хорошей зимостойкостью, – сообщили тогда в МБУ «Городское лесничество».

После высадки растений за ними будет производиться необходимый уход, чтобы саженцы хорошо прижились.

Кроме того, на площади Советов вместо старых тополей высадят яблоневую аллею. Всего посадят 48 молодых деревьев яблони сибирской. Деревья станут продолжением аллеи, высаженной по улице Ленина от перекрёстка с улицы Советской до улицы Ербанова. В последующем кроны яблонь сформируют в виде шара, что продолжит единый ансамбль деревьев в центре города. 
озеленение
 
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