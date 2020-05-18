Неудобства связаны с ремонтными работами
С 23 мая по 1 ноября в Улан-Удэ изменится схема движения маршрутов № 4, 30, 37, 40, 46, 55, 59, 100. Это связано с проведением реконструкции теплотрассы по улице Октябрьская в направлении площади Славы.
Автобусы будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Октябрьская в направлении площади Славы через ул. Лимонова, проезд Бальбурова, далее - по утверждённой схеме. Остановка «Милиция» на период работ исключаются из пути следования маршрутов.
Автобусы маршрута № 46 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Октябрьская в направлении площади Славы через ул. Лимонова, проезд Заводской, далее - по утверждённой схеме.
Остановки «Милиция» и «пл. Славы» на период работ исключаются из пути следования этого маршрута, сообщили в городском комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ стартует масштабная реконструкция коммунальных сетей по улице Октябрьская. В рамках реконструкции, которая продлится с 20 мая по 1 ноября, полностью заменят более 852 метров сетей на теплотрассе № 1. К сожалению, ремонтные работы потребует вырубки деревьев и кустарников. После проведения реконструкции аллею обещают озеленить.
В Улан-Удэ временно исчезнут остановки «Милиция» и «Пл. Славы»
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