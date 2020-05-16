Также дорожный ремонт потребует вырубки деревьев
В Улан-Удэ стартует масштабная реконструкция коммунальных сетей по улице Октябрьская. В рамках реконструкции, которая продлится с 20 мая по 1 ноября, полностью заменят более 852 метров сетей на теплотрассе № 1.
Для удобства горожан периоды отключения горячей воды сведены к минимуму. Вода в квартирах будет отключаться не на весь период работ, как было раньше, а только по плановому графику отключений ПАО «ТГК-14» и для врезок в трубы.
- Реконструкция сетей позволит улучшить качество и повысить надежность теплоснабжения жителей одного из старейших микрорайонов города – ПВЗ. Добавим, что ремонт на этом участке теплосетей не проводился с 1965 года, - сообщили в городском комитете по строительству.
По этой причине с 23 мая перекроют движение транспорта по ул. Октябрьская, от д. 5 до д. 26 и до д. 36а, сквозной проезд в сторону площади Славы будет закрыт.
- К сожалению, масштабная реконструкция потребует вырубки деревьев и кустарников, которые расположены в «охранной» зоне тепловых сетей, между двух автомобильных дорог от д.5 до д. 26 по ул. Октябрьская. После проведения реконструкции аллею планируется озеленить, - отметили в комитете.
Средства на ремонт теплосетей по ул. Октябрьская в размере свыше 66 млн. рублей выделены из федерального, более 62 млн., и республиканского, свыше 3,9 млн., бюджетов в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
В этом году в рамках программы также будет произведена реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная» в 110-113 кварталах на сумму более 517 млн. рублей.
В Улан-Удэ из-за ремонта перекроют дорогу
Общество, Фото:
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