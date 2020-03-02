Осуждённым также рассказали историю праздника
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ провели «Широкую Масленицу». Учителя вечерней школы при колонии подготовили презентацию об истории и традициях празднования Масленицы.
Учащиеся прослушали песни, посвящённые празднику, и посмотрели отрывки из фильмов, где очень ярко показано празднование Масленицы. Осуждённым рассказали, почему так называется праздник, о днях масленичной седмицы и традициях празднования, а также провели для них соревнования по армрестлингу и конкурс пословиц про Масленицу.
Также учащихся угостили блинами с вареньем, сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.
«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж Сергея Тарасенко с празднования Масленицы в Этнографическом музее.
В улан-удэнской колонии Масленицу отметили блинами с вареньем
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Журналистка Андреа Динер провела зимние каникулы в селе Байкальское
Осуждённым также рассказали историю праздника
Это связано с проведением чемпионата мира по хоккею с мячом
Дорожные полицейские провели профилактическое мероприятие
Четверня родилась в ноябре прошлого года
Бурятский музыкант опубликовал видео в соцсетях
В первой половине марта самка рожает одного или двух нерпят
Спортсмены признались, что путь к победе был сложным
Первый этап мировой серии по паратриатлону прошёл в городе Девонпорт
При подготовке собак для участия в конкурсе приоритет отдан таким породам, как немецкая овчарка и бельгийская овчарка
Храмы будут посвящены Сергию Радонежскому и великомученице Татиане
Командный состав соединения рассказал юнармейцам об освобождении Воронежа от фашистов
Звёздный стилист разыграет индивидуальную консультацию
«Бентли», превращённый в танк, разогнался на дистанции в милю до 125 километров в час
«Проснулся заранее, чтобы не упустить ничего вкусного и интересного», - отмечают сотрудники учреждения