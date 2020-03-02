Фоторепортаж: Улан-удэнцев накормили 2020 блинами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с Масленицы в Этнографическом музее



1 марта в Улан-Удэ отшумели Масленичные гуляния. Праздник состоялся на главной площади Улан-Удэ, но наибольшее число зрителей собрали гуляния в Этнографическом музее народов Забайкалья.



Здесь состоялась концертная программа с участием ансамблей «Сибирский сувенир», «Истоки», «Алтан Булаг», «Раздолье», «Лотос», «Уряал», «Живица», было устроено огненное шоу. Все желающие смогли принять участие в покорении ледового столба, конкурсах, потешных состязаниях.



Гостей праздника ждали 2020 блинов с разными начинками.



Состоялись все самые известные масленичные забавы: взятие ледового столба, большой хоровод.



Кульминационным моментом праздничного гулянья стало сжигание чучела Масленицы. Это действо символизирует уход зимы и приход весны. В кармашек огромной куклы праздника можно было положить записку с описанием своих бед. По народному поверью, если сжечь с ней все свои несчастья, они улетучатся вместе с дымом.







