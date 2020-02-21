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Улан-удэнцы стали призёрами турнира по дзюдо в Иркутской области

Улан-удэнцы стали призёрами турнира по дзюдо в Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба ГДДЮТ
Они заняли третье общекомандное место

В городе Шелехов Иркутской области прошёл традиционный турнир по дзюдо памяти погибших при исполнении служебного долга. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.

По итогам турнира улан-удэнская школа дзюдо и самбо «Кодокан» заняла третье общекомандное место. Воспитанников школы спортивных единоборств тренирует педагог Сергей Байдаев. Об этом сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества.

В январе спортсмены «Кодокана» стали победителями всероссийских соревнований по дзюдо в Иркутске.
дзюдо спорт Бурятия Улан-Удэ турнир Шелехов Иркутская область
 
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