Они заняли третье общекомандное место
В городе Шелехов Иркутской области прошёл традиционный турнир по дзюдо памяти погибших при исполнении служебного долга. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.
По итогам турнира улан-удэнская школа дзюдо и самбо «Кодокан» заняла третье общекомандное место. Воспитанников школы спортивных единоборств тренирует педагог Сергей Байдаев. Об этом сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества.
В январе спортсмены «Кодокана» стали победителями всероссийских соревнований по дзюдо в Иркутске.
Улан-удэнцы стали призёрами турнира по дзюдо в Иркутской области
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