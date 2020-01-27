Спортсмены впервые вышли в финал турнира
В Иркутске состоялись VI всероссийские соревнования по дзюдо на призы спортивного клуба «Дзюдоист». Турнир проходил с 24 по 26 января в спортивном комплексе «Байкал-Арена». За награды боролись юноши 2006-2007 гг.р., мальчики и девочки 2008-2009 гг.р.
Школа спортивных единоборств «Кодокан» городского дворца детского (юношеского) творчества Улан-Удэ впервые за 6 лет существования соревнований вышла в финал и стала победителем среди команд спортсменов 2006-2007 гг.р. Ребята из СШОР «Иппон» стали третьими среди дзюдоистов 2008-2009 гг.р.
В личном первенстве среди юношей 2006-2007 гг.р. отличился Тулунов Андрей (СШОР «Иппон»), занявший 2 место в весовой категории до 66 кг. А также два спортсмена из ГДДЮТ: Оганесян Давид, получивший 2 место в весовой категории до 38 кг, и Дульский Михаил, ставший вторым в весовой категории до 46 кг. Об этом сообщает федерация дзюдо Бурятии и пресс-служба минспорта РБ.
Дзюдоисты Улан-Удэ победили на всероссийских соревнованиях
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