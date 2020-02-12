Иркутские осуждённые восстановили ограждение памятника Александру III

Ремонт двух 15-метровых секций ограждения памятника Александру III, сломанных в результате ДТП в ноябре 2019 года, занял два месяца. Треть деталей ручной ковки были утрачены или сильно пострадали. Работники цеха металлообработки исправительной колонии №19 ГУФСИН России по Иркутской области, что в посёлке Маркова Иркутского района, воссоздали первоначальный вид ограждения.
Ремонтными работами занимались осуждённые, прошедшие профессиональную подготовку во время отбывания наказания: кузнецы ручной ковки, электрогазосварщики, сварщики ручной дуговой сварки. По словам работников, почти неделю они разбирали в цехе привезённые детали ограждения, пытаясь определить место того или иного элемента по фотографиям.
Сложнее всего было восстанавливать искорёженные детали из 4-миллиметрового металла, для решения таких задач пригождался богатый опыт. Все работы проходили под контролем мастера художественной ковки, председателя Иркутского отделения Союза кузнецов России Валерия Кондратьева.
- Колония не в первый раз работает над таким заказом. Три года назад здесь уже восстанавливали частично ограждение памятника Александру III, которое постоянно страдает от рук вандалов, делали новые фонарные столбы, лавочки и урны. В этот раз ремонт тоже провели очень качественно, трудно сказать, где ещё смогли бы проделать такой объем работы, - рассказал Валерий Кондратьев.
Цех металлообработки ИК-19 является одним из крупнейших производителей кованых изделий в регионе, его продукция – лавочки, урны, фонарные столбы – украшает многие скверы и места отдыха в Иркутске и других городах Сибири и Дальнего Востока. Колония является коллективным членом Союза кузнецов России, а лучшие кузнецы ручной ковки при освобождении также вступают в союз и трудоустраиваются на ведущих предприятиях, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло в конце прошлого года. Автомобиль Mercedes-Benz ML 400 на высокой скорости врезался в памятник. Прибывшим на место аварии сотрудникам МВД 36-летний автовладелец заявил, что в момент ДТП гулял по набережной.