Иркутские осуждённые восстановили ограждение памятника Александру III

- Колония не в первый раз работает над таким заказом. Три года назад здесь уже восстанавливали частично ограждение памятника Александру III, которое постоянно страдает от рук вандалов, делали новые фонарные столбы, лавочки и урны. В этот раз ремонт тоже провели очень качественно, трудно сказать, где ещё смогли бы проделать такой объем работы, - рассказал Валерий Кондратьев.



