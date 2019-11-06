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Администрацию Иркутска обязали восстановить памятник Александру III

Администрацию Иркутска обязали восстановить памятник Александру III
Происшествия,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
2 ноября в него врезался на высокой скорости Mercedes-Benz

Администрация Иркутска должна принять меры для восстановления памятника Александру III. Об этом заявил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Андрей Фоменко. Письмо с просьбой соблюдать закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» направлено собственнику объекта – администрации города Иркутска.

Напомним, утром 2 ноября автомобиль Mercedes-Benz ML 400 на высокой скорости врезался в памятник. Прибывшим на место аварии сотрудникам МВД 36-летний автовладелец заявил, что в момент ДТП гулял по набережной.

В результате происшествия повреждены ограждение и постамент, которые являются частью объекта культурного наследия регионального значения, поставленного на государственную охрану решением исполнительного комитета Иркутского областного Совета депутатов трудящихся в 1975 году. Также этот объект культурного наследия регионального значения является предметом охраны исторического поселения «город Иркутск», входит в список памятников истории и культуры областного центра, подлежащих государственной охране.

- Порядок проведения работ по сохранению объектов культурного наследия определён законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Его восстановление должно быть проведено на основании задания, выданного службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области, при техническом, авторском и государственном надзоре. Проводить работы должна организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Государственный надзор за проведением работ будет осуществлять служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, – указано в письме.

Проинформировать службу о мерах, принятых к восстановлению памятника Александру III администрация Иркутска должна до 6 декабря. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
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