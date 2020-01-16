В Улан-Удэ вручат первую музыкальную премию «Buryad Music»

Лучших певцов Бурятии выберут народным голосованием



В апреле в Улан-Удэ состоится первая церемония вручения народной музыкальной премии «Buryad Music». Одним из организаторов события стал известный в Бурятии певец Чингис Ли.



- Бурятские меломаны в предвкушении большого праздника, - говорят организаторы.



Сейчас проводится голосование по разным номинациям: «Лучшая группа», «Лучший Лучший хип-хоп/рэп артист», «За вклад в развитие эстрады», «Дебют года», «Песня года», «Артист года», «Лучший дуэт», «Лучшее видео», «Певец года», «Певица года».



Голосование проходит в паблике в «BURYAD_MUSIC» в социальной сети «ВКонтакте».



Так, за звание «Лучшая группа» поборются «Урагшаа», «Лаккитон» и «Шоно».



В номинации «Дебют года» лишь две исполнительницы: Арюна Мункуева и Арюна Нимаева.



В номинации «Лучший хип-хоп/рэп артист» лидирует Алдар Дугарон (Алихан Дзе). Также в номинации представлены «Everthe8», Сонгол (Сергей Биликтуев), Luxor.



Также в числе номинантов Мэдэгма Доржиева, Цырен Шойжонимаев, Дулма Сунрапова, Мэдэгма Доржиева, Ринчин Дашицыренов, Светлана Санжитова, Сэсэг Аюшеева, Елена Борохитова, Чингис Раднаев и многие другие.



Голосование продлится до 31 января.



Как сообщил «Байкал-Daily» Чингис Ли, номинантам вручат эксклюзивные статуэтки, дипломы, грамоты, подарки. Вручать их будет специальный гость - звёздный таролог, клинический психолог, специалист по НЛП – Марианна Абравитова, которая уже несколько раз была в Бурятии. Как раз в апреле запланирован очередной визит.



- Во всех номинациях представлены артисты, достигшие каких-либо успехов в 2019 году, - пояснил певец.



Место проведения церемонии пока под вопросом, но уже известно, что будет концерт.

