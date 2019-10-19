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В Бурятии подразделения ВВО на 3 полигонах борются за звание «ударных»

В Бурятии подразделения ВВО на 3 полигонах борются за звание «ударных»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Итоговая проверка за учебный год проходит в 18 подразделениях и 2 соединениях

В республике сразу на трёх полигонах военнослужащие соединений Восточного военного округа защищают и подтверждают право их подразделений носить почётное наименование «Ударное».

Итоговая проверка за учебный год проходит в 18 подразделениях и 2 соединениях, в частности, ракетных, мотострелковых, танковых, гаубичных самоходных артиллерийских, инженерных, РХБ защиты, и разведывательных.

Экипажи танкового подразделения выполняют упражнения контрольных стрельб штатным снарядом, военнослужащие разведывательного подразделения выполняют практические стрельбы, в том числе из бесшумного оружия ВСС.

Помимо этого, нормативы по огневой, инженерной, тактико-специальной, физической, РХБ защите и вождению боевых машин выполняют и остальные подразделения, где проходит итоговая проверка.

Особое внимание в итоговых мероприятий боевой учебы уделяется расчётам ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения ВВО, военнослужащие которого в августе выполнили успешный боевой пуск баллистической ракеты на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. В ходе учебно-боевой деятельности соединением выполнено более 100 электронных и десятки практических пусков ракет.

Всего к проверке подразделений и соединений ВВО, дислоцированных в Бурятии, за право получения почётного наименования «Ударное» привлечено более 3000 военнослужащих, сообщает пресс-служба ВВО. 
ВВО армия
 
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