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В Улан-Удэ приехал с гастролями театр из Владикавказа

В Улан-Удэ приехал с гастролями театр из Владикавказа
Общество, 
Театр «Саби» поставит для детей три спектакля с 7 по 10 октября

В Улан-Удэ в рамках проекта «Большие гастроли» приехал Театр юного зрителя «Саби» из Владикавказа. Гости поставят для детей младшего школьного возраста с 7 по 10 октября три спектакля: «Жили-были», «Снежные человечки» и «Дочь Солнца».

- Очень гостеприимный вы народ, очень хорошо нас встретили, несмотря на дождь и холод, это тепло до сих пор у нас в сердцах. Театр юного зрителя «Саби» работает уже 80-й сезон, у нас большой опыт работы, но хочу сказать, что театр из Бурятии нас приятно удивил. Могу сказать, что мы давно слышали об этом театре и давно мечтали увидеть их искусство. Наши ожидания оказались не напрасными, про театр «Ульгэр» знают везде – это, действительно, уникальный театр. Программа «Большие гастроли» очень сближает. Я считаю, ни что так не сближает народы, как искусство, - рассказал и.о. директора Театра юного зрителя «Саби» Хетаг Каиров.

Как сообщал «Байкал-Daily», театр кукол «Ульгэр» с 20 по 29 сентября выступил в Назрани, Грозном, Нальчике, Владикавказе и Цхинвале. На Кавказе бурятский театр показал спектакли «Поющая стрела», «Ульгэр-шоу» и «Дюймовочка, или Колыбельная для мамы».

7 октября артисты театра «Саби» на сцене Русского драматического театра покажут спектакль «Жили-были» - это история о глупом Царе и его избалованной дочери Царевне, которая очень хочет выйти замуж.

- Мы сегодня встречаем наших добрых коллег – театр юного зрителя «Саби», я прочитал, что в переводе с осетинского «саби» переводится как «малышок». Замечательный театр, имеет очень богатую историю, основан ещё в 40-м году. Этот проект у нас реализован при поддержке федерального центра гастрольной деятельности. Благодаря этому центре в России формируется единое театральное пространство, - поделился замминистра культуры Николай Емонаков.

8 и 9 октября на сцене Бурятского драматического театра «Саби» покажет спектакли «Дочь Солнца» и «Снежные человечки». Спектакль «Дочь Солнца» создан по мотивам абхазских сказаний. Это история о любви к своей Родине, о подвигах и жертвах, на которые может пойти человек для спасения своего народа.

- Я играю в спектакле «Дочь Солнца», вы увидите наш национальный колорит, почувствуете нашу энергетику. Я работаю с планшетной куклой, у нас есть некоторые очень необычные и оригинальные решения. Например, «Солнце» представлено не только рукой, но и головой и туловищем. Довольно сложно объяснить, это нужно видеть, – рассказала Алина Березова, артистка ТЮЗ «Саби».

Справка:

Республиканский театр кукол в далеком 1940-ом году показал свой первый спектакль «Колобок». С 1960 года театр носит название «Саби». До 1958 года спектакли игрались только на русском языке, затем были сформированы русская и осетинская актерские группы. ТЮЗ «Саби» неоднократно становился лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. В репертуаре – драматические, кукольные и смешанные постановки на русском и осетинском языках.
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