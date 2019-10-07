В Улан-Удэ приехал с гастролями театр из Владикавказа

Театр «Саби» поставит для детей три спектакля с 7 по 10 октября
В Улан-Удэ в рамках проекта «Большие гастроли» приехал Театр юного зрителя «Саби» из Владикавказа. Гости поставят для детей младшего школьного возраста с 7 по 10 октября три спектакля: «Жили-были», «Снежные человечки» и «Дочь Солнца».
- Очень гостеприимный вы народ, очень хорошо нас встретили, несмотря на дождь и холод, это тепло до сих пор у нас в сердцах. Театр юного зрителя «Саби» работает уже 80-й сезон, у нас большой опыт работы, но хочу сказать, что театр из Бурятии нас приятно удивил. Могу сказать, что мы давно слышали об этом театре и давно мечтали увидеть их искусство. Наши ожидания оказались не напрасными, про театр «Ульгэр» знают везде – это, действительно, уникальный театр. Программа «Большие гастроли» очень сближает. Я считаю, ни что так не сближает народы, как искусство, - рассказал и.о. директора Театра юного зрителя «Саби» Хетаг Каиров.
Как сообщал «Байкал-Daily», театр кукол «Ульгэр» с 20 по 29 сентября выступил в Назрани, Грозном, Нальчике, Владикавказе и Цхинвале. На Кавказе бурятский театр показал спектакли «Поющая стрела», «Ульгэр-шоу» и «Дюймовочка, или Колыбельная для мамы».
7 октября артисты театра «Саби» на сцене Русского драматического театра покажут спектакль «Жили-были» - это история о глупом Царе и его избалованной дочери Царевне, которая очень хочет выйти замуж.
- Мы сегодня встречаем наших добрых коллег – театр юного зрителя «Саби», я прочитал, что в переводе с осетинского «саби» переводится как «малышок». Замечательный театр, имеет очень богатую историю, основан ещё в 40-м году. Этот проект у нас реализован при поддержке федерального центра гастрольной деятельности. Благодаря этому центре в России формируется единое театральное пространство, - поделился замминистра культуры Николай Емонаков.
8 и 9 октября на сцене Бурятского драматического театра «Саби» покажет спектакли «Дочь Солнца» и «Снежные человечки». Спектакль «Дочь Солнца» создан по мотивам абхазских сказаний. Это история о любви к своей Родине, о подвигах и жертвах, на которые может пойти человек для спасения своего народа.
- Я играю в спектакле «Дочь Солнца», вы увидите наш национальный колорит, почувствуете нашу энергетику. Я работаю с планшетной куклой, у нас есть некоторые очень необычные и оригинальные решения. Например, «Солнце» представлено не только рукой, но и головой и туловищем. Довольно сложно объяснить, это нужно видеть, – рассказала Алина Березова, артистка ТЮЗ «Саби».
Справка:
Республиканский театр кукол в далеком 1940-ом году показал свой первый спектакль «Колобок». С 1960 года театр носит название «Саби». До 1958 года спектакли игрались только на русском языке, затем были сформированы русская и осетинская актерские группы. ТЮЗ «Саби» неоднократно становился лауреатом и дипломантом всероссийских, всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов. В репертуаре – драматические, кукольные и смешанные постановки на русском и осетинском языках.
В Улан-Удэ приехал с гастролями театр из Владикавказа
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Театр «Саби» поставит для детей три спектакля с 7 по 10 октября
В экологической акции также принимали участие семьи сотрудников
Соревнования пройдут в начале ноября
Михаил Асташов занял первое место в классе PTS-2
Здание планируется ввести в эксплуатацию на следующей неделе
Массовое сокращение коснётся многих регионов России
5 октября после капитального ремонта открылся дом культуры в селе Комсомольское Еравнинского района, где проживает более 700 человек
Азы фотоискусства осваивают ребята в Курумканском районе
В Бурятию прибыла официальная делегация лам из Гоман дацана (Индия) под руководством Каджог Ринпоче
Одного из них задержали возле торгового центра «Сагаан Морин»
София Матхеева из Бурятии попала на первенство мира в связи с болезнью другой россиянки
Женщину осудили за ложный донос
Наталья Шадрина одержала победу над спортсменкой из Индии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с четвёртого дня соревнований
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 октября по республике днём местами небольшой мокрый снег и снег
Общество, 06.10.2019
Авария произошла на площади Славы