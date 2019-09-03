Бурятский кукольный театр впервые выступит на Кавказе

В обмен в Улан-Удэ покажут свои постановки осетины из ТЮЗ «Саби»



Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» впервые покажет свои спектакли в регионах Северного Кавказа. С 20 по 29 сентября театр выступит в Назрани, Грозном, Нальчике и Владикавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Баирму Дашидоржиеву.



По её словам, это будут обменные гастроли в рамках программы «Большие гастроли», Улан-Удэ примет ТЮЗ «Саби» из Владикавказа, осетины на разных сценах города покажут свои постановки с 7 по 13 октября.



- В этом году наша мечта исполнится, и мы очень рады. Это отличная возможность показать себя, рассказать, кто такие буряты, культуру и обычаи бурят. Нам даже предложили выступить с визитной карточкой на Дне города Владикавказа 22 сентября, и мы, конечно же, согласились, готовим колоритное бурятское приветствие на главной площади Владикавказа, где будут присутствовать первые лица республики. Я думаю, там нас встретят, как своих, - рассказала ТАСС Баирма Дашидоржиева.



«Ульгэр» покажет национальный спектакль Эрдэни Жалцанова «Поющая стрела», концертный вариант кукольного шоу «Ульгэр-шоу» и «Дюймовочка, или Колыбельная для мамы» режиссера Андрея Князькова, уточняет ТАСС.





