Дмитрий Хараев сказал, что у него «дружественные» отношения с сокамерниками
Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Бурятии посетили следственный изолятор № 1. Сотрудники побеседовали с Дмитрием Хараевым, обвиняемым в нападении на сотрудника Росгвардии в ходе несогласованного митинга на площади Советов.
- Жалобы на условия содержания в СИЗО от Дмитрия не поступили. Он сообщил, что в камере тепло, питание удовлетворительное, отношения с сокамерниками дружественные, - заявили в аппарате бурятского омбудсмена.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 сентября около двух часов ночи участники акции протеста на площади Советов сидели в автобусе. Они отказались выполнять требования сотрудников полиции и Росгвардии покинуть автобус. Между тем в полночь площадь объявили перекрытой для движения в связи с подготовкой к параду в честь юбилей победы на Халхин-Голе.
По официальной информации органов следствия, Дмитрий Хараев применил слезоточивый газ к сотруднику Росгвардии, в результате последний получил серьёзную травму роговицы глаза. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти». Дмитрию Хараеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца.
На втором протестном митинге, который прошёл в это воскресенье, одним из требований со сцены было «Свободу Дмитрию Хараеву!» Участники митинга считают его «политзаключённым».
У арестованного за распыление газа в росгвардейца улан-удэнца нет жалоб
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Легкоатлетическая эстафета состоится в воскресенье
Всероссийская перепись пройдёт в октябре следующего года
Состязания стартовали сегодня
В лесу собрали 120 мешков мусора
Лесники будут сжигать хворост, сухую подстилку и другие горючие материалы
Сегодня студенты ссуза наведут чистоту в микрорайоне Тальцы
В соревнованиях приняли участие 53 человека
В Бурятии стартовал осенний призыв
Журналист китайского издания встретился со священником, спасателями, учёным и бурятскими рыбаками
На полигоне Дивизионный танкисты работали с подразделением РЭБ и мотострелками
Алтачейский заказник – один из самых красивых и неизведанных уголков Бурятии, который решили «открыть» для туристов
Ипотекой под 2% смогут воспользоваться молодые семьи и получатели земли по программе «Дальневосточный гектар»
Ежегодный праздник веры, бурятской культуры и спорта собрал сотни верующих, деятелей культуры и спортсменов
Аккаунт Самбу Цыденова накануне вызвал всплеск интереса у пользователей
Там проходит первенство округа