В Улан-Удэ прошёл второй протестный митинг

Протестный митинг собрал меньше народу, чем первый, и длился почти три часа
В воскресенье, 29 сентября, в улан-удэнском парке «Юбилейный» прошёл второй согласованный протестный митинг, под лозунгом «Против полицейского беспредела». Как сообщал «Байкал-Daily», участниками первого митинга стали глава Бурятии Алексей Цыденов и лидер коммунистов республики Вячеслав Мархаев. В этот раз обоих не было. Участников также было ощутимо меньше: если первый митинг собрал больше 1,5 тысяч человек, сегодня, на взгляд, было человек 600. К концу осталось около сотни. Повлияли прохладная погода и затянувшееся действо – митинг шёл больше 2,5 часов.
Требование о перевыборах мэра Улан-Удэ с трибуны практически не звучало. Основное требование было «прекращение полицейского преследования» в адрес участников акции протеста на площади Советов.
Отсидевший 10 суток ареста Алексей Карнаухов заявил, что запугать наказаниями протестующих не удалось.
Депутат-коммунист Баир Цыренов в своей речи сравнил деятельность протестующих с путём советской армии в годы Великой Отечественной. «Чтобы дойти до Рейхстага, были битвы под Москвой, в Сталинграде, в Курске. Тут то же самое. Может быть, мы отстояли свою «Москву», - заявил он.
Несколько раз со сцены упомянули члена Общественной палаты Бурятии Биликто Дугарова. Цыренов обвинил его в разжигании национальной розни. Всё потому, что Дугаров обвинял в том же самом таксиста Дмитрия Баирова. Юрист уже готовит заявление на Дугарова, дал понять Цыренов. Сам общественник всё это время был на митинге, ведя прямой эфир.
Также Баир Цыренов много рассуждал о событиях октября 1993 года, когда, по его словам, были заложены «основы государства, которое в приоритет ставит дубинки и полицейщину». «До 2 тысяч человек было расстреляно перед Белым домом, в том числе 17-летний улан-удэнец, в которого попали из пушки БТР. Сегодня кровавый режим только укрепляется. Мы этого не допустим!» - заявил он.
Несколько раз со сцены запускали речёвку – «Свободу Дмитрию Хараеву!». Его называли политзаключённым и требовали прекращения уголовного преследования. Напомним, Хараеву вменяется то, что при задержании протестующих он распылил газ в лицо росгвардейцу, причинив травму глаза.
Водитель «Сани-шамана» Игорь Коношанов, с требований освободить которого и началась протестная акция на площади, также поднялся на сцену. «Я оказался в роли маленького снежного клубка, который набрал массу и превратился в лавину», - сказал он, поблагодарив за поддержку и заявив, что таксист Дмитрий Баиров (признанный судом организатором несогласованного митинга на площади) теперь «его брат».
Сам Дмитрий Баиров, которого представили как «героя», также выступил с очень длинной речью. Он подробно рассказал, как его задержали («похитили»), причиняли боль в «Газели», ударили в спину в отделе полиции, как в БСМП, куда его госпитализировали, требовали или лечь в платную палату, или уйти на амбулаторное лечение. Затем он долго рассказывал про якутского шамана Габышева и его миссию по изгнанию «беса» из президента страны. «Этот демон может быть и во мне, почему бы ему не быть во Владимире Путине?» - отметил в своей речи Баиров.
Также он показал свою пресс-карту, полученную после всех этих событий, и заявил, что теперь работает журналистом. «Готов встречаться с каждым жителем, буду помогать, показывать все больные проблемы», - сказал Дмитрий Баиров.
Активист движения «Священный Байкал» Баир Цыбиков, который также получил 10 суток за участие в акции протеста, заявил о подготовке к референдуму о сохранении Байкала.
- У нас создана группа, в неё вошёл специалист и дал информацию, сколько вырублено лесов в Бурятии. Я был в шоке. Вырублено на 150 миллиардов долларов и вывезено в Китай. В справке, которую дал Мартынов (руководитель агентства лесного хозяйства, подследственный по делу о превышении должностных полномочий), говорится, что в бюджет Бурятии попало не более 50 миллионов рублей! Мы должны отстоять святое – наш Байкал. Если мы отстоим святое, будем иметь право требовать остальное, - призвал Баир Цыбиков.
Представитель движения «Тархита» из Еравнинского района Мунко Базаров заявил о «произволе» главы района Шагдарова, заявив, что он подвергнул «массовым репрессиям» несогласных с ним. Базаров выразил вотум недоверия главе Еравнинского района и главе Бурятии.
В конце митинга было объявлено о создании нового движения «Свободный народ».
Резолюция митинга оказалась длинной и включала в себя слова, вроде «кровавого режима, узурпировавшего власть», «авторитарного режима, заложенного Ельциным и существующего по сей день». ЛДПР и «Справедливая Россия» были названы «придворными шутами» власти Бурятии.
Первое требование резолюции – объективное расследований протестных событий на площади Советов и наказание тех, кто отдавал приказы и задерживал людей. Также среди требований – отставка главы Бурятии Алексея Цыденова, главы МВД Олега Кудинова, председателя Избиркома Дмитрия Ивайловского. Записали даже «реформирование всей избирательной системы России».
К слову, резолюция первого митинга была доставлена в администрацию президента России, МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета. Официальных ответов пока не было.
В Улан-Удэ прошёл второй протестный митинг
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