Участник митинга помещён в ИВС
Вечером 13 сентября сотрудники полиции задержали и водворили в изолятор временного содержания 29-летнего жителя Улан-Удэ. Мужчина подозревается в применении слезоточивого газа в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 сентября около двух часов ночи участники несанкционированного митинга, находясь в автобусе на площади Советов в Улан-Удэ, отказались выполнять требования сотрудников полиции и Росгвардии.
Один из них распылил аэрозоль из газового баллончика, вследствие чего сотрудник Росгвардии получил ожог роговицы глаза. Следственным управлением Следственного комитета по Бурятии возбуждено уголовное дело.
В Улан-Удэ задержали мужчину, распылившего газовый баллончик в росгвардейца
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