Предложения по улучшению общественной территории принимаются до 15 июля в администрации города
3 июля представители администрации Советского района провели собрание с общественностью по обсуждению проекта сквера по улице Фрунзе. Проектом предусмотрено в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» устройство тротуарных дорожек, озеленение, освещение.
В собрании приняли участие жители домов по ул. Фрунзе, Димитрова, Борсоева, пр. Победы, родители воспитанников детского сада «Белочка».
- Все предложения, поступившие в ходе обсуждения, будут рассмотрены и учтены при реализации проекта, - сообщили в администрации Советского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 28 июня по 15 июля администрацией Улан-Удэ проводится сбор предложений по благоустройству сквера. Предложения принимаются в администрации Советского района (каб № 11) и в комитете по архитектуре и градостроительству (каб. № 407).
В Улан-Удэ обсудили с жителями будущее сквера на Фрунзе
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