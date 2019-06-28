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От улан-удэнцев ждут идеи по благоустройству сквера

От улан-удэнцев ждут идеи по благоустройству сквера
Общество,  Фото:pixabay.com
Сквер построят на улице Фрунзе

В Улан-Удэ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется строительство сквера по улице Фрунзе вблизи домов №5 и №7. В настоящее время идёт доработка проекта. В связи с этим с 28 июня по 15 июля Администрацией города проводится сбор предложений по благоустройству сквера.

Приём предложений производится городским комитетом по архитектуре и градостроительству и администрацией Советского района.

3 июля в 17:00. на территории ул. Фрунзе возле здания детского сада «Белочка» запланировано проведение собрания с общественностью по обсуждению проекта. Городские власти приглашают жителей города и общественные организации принять участие в обсуждении. Об этом сообщает администрация Советского района.
благоустройство Улан-Удэ сквер Советский район
 
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