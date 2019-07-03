27 июня на спортивной площадке сквера КДЦ «Заречный» состоялось традиционное первенство Советского района по футболу среди дворовых команд.
В футбольных баталиях приняли участие 10 команд в возрастной категории 2005 года рождения и младше, сообщили в администрации Советского района Улан-Удэ.
Организаторами первенства выступили инструкторы по спорту Советского района МБУ «Центр физкультурно-массовой работы Улан-Удэ». Зрительскую аудиторию составили болельщики команд и жители Бурвода.
Чемпионом Советского района среди дворовых команда стала команда «Шеффилд» микрорайона Исток. Второе место присуждено команде «Центр», третье место заняла команда «ДВЗ».
Звание лучшего игрока турнира получил игрок команды «Исток» Александр Колос. Он, помимо своих прямых обязанностей (игры в обороне), забил 4 мяча, а также реализовал послематчевый пенальти в игре с «Бурводом».
Участники и призёры первенства награждены памятными призами, грамотами, медалями.
В Улан-Удэ прошло первенство Советского района по футболу
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