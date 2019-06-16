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Вышедшие из строя пожарные гидранты оставили улан-удэнцев без холодной воды

Вышедшие из строя пожарные гидранты оставили улан-удэнцев без холодной воды
Общество,  Фото:pixabay.com
Отключение произошло на проспекте Автомобилистов

15 июня в 10:30 из-за выхода воды в двух колодцах пожарных гидрантов, расположенных на частной сети принадлежащей ООО «Тан» и ООО «Забота» в районе проспекта. Автомобилистов 21а, пр. Автомобилистов 19 в Улан-Удэ была отключена холодная вода.

Без холодного водоснабжения остались 12 частных домов: ул. Ботаническая, 20, 22, 26, 27, 29, 33, 37, 41, 45, 55, 65, 69, и 11 объектов: ул. Ботаническая,68,71 (ТК «Тумэр Морин»); ул. Николая Петрова 70 (Гостиничный комплекс); пр-т Автомобилистов, 19 (ТК «МегаДом»); 21а (АЗС «Роснефть»); 1Б (Торгово-монтажный комплекс, офисы), 3Б (административное здание); 21Б («Авторим»); 16Б («Сантехмет»), 21Б/1 (ТЦ «Глобус»), 21Е (Ледовый каток),4А (ТРЦ «Кэпитал Моол»).

В 17:30 заменили два пожарных гидранта, восстановлено холодное водоснабжение потребителям ул. Ботаническая, пр. Автомобилистов, кроме АЗС «Роснефть» и ТК «МегаДом». В 19:00 восстановлено холодное водоснабжение оставшимся потребителям.

Время отключения составило 8 часов 30 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ произошёл крупный пожар. Площадь пожара составляла 1500 квадратных метров. На тушение привлекли вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством. Помимо вертолёта, был привлечён также пожарный поезд ВСЖД. Дым был виден практически с любой точки города. Вчера пожар был потушен. 
отключение воды
 
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