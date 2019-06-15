Крупный пожар на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ потушили

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне около 15 часов дня произошёл пожар на территории строительной базы на проспекте Автомобилистов. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении участвовали 60 человек и 22 единицы техники.
Вчера с возгоранием так и не удалось справиться. На тушение привлекли вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством, с помощью которого было слито на горящие строения 165 тонн воды. Также был привлечён пожарный поезд ВСЖД.
И сегодня в 1:53 ночи была объявлена ликвидация открытого горения.
- На данный момент проводятся специальные работы по проливке и разбору конструкций, - сообщили утром в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Позже выяснилось, что пожар потушили.
- Сегодня в 11:00 пожар на проспекте Автомобилистов Железнодорожного района города Улан-Удэ потушен. В результате пожара здания выгорели на общей площади 1800 кв.м. Погибших и пострадавших нет, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
- Тушение осложнялось отсутствием пожарного водоснабжения, порывами ветра, плотной застройкой строений, а также тем, что здания обшиты металлосайдингом и утеплены горючим материалом, из-за этого происходило скрытое распространение огня, - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по республике» Владислав Буянов.
Для мониторинга и оценки обстановки применялась беспилотная авиационная система.
Для установления причины пожара на месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.
Пожар на Мясокомбинате
Сообщение о возгорании по улице Пугачёва на территории компании «Бурятмяспром» поступило 13 июня около 22 часов. Горело старое неэксплуатируемое здание. В тушении пожара в тот день было задействовано 17 человек и 7 единиц техники. И 14 июня вечером в ГУ МЧС России по Бурятии сообщили, что пожар тушат, и взрыва там не было.
Утром 15 июня в пресс-службе Главного управления МЧС по республике уточнили, что специалисты делают проливку в круглосуточном режиме, однако полностью потушить пожар ещё не удалось. Работы осложнялись тем, что здание 50-х годов постройки утеплено плитами прессованного торфа и грунта, который тлеет.
- Круглосуточно огнеборцами Улан-Удэ проводится проливка поверх конструкции неэксплуатируемого здания по ул. Пугачева Октябрьского района. Произошло обрушение половины сооружения, сохраняется угроза обвала оставшейся части здания. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет, - рассказали в пресс-службе Главного управления.
Как сообщили сейчас в Главном управлении, работы продолжаются, пожар полностью не потушили.
Управлением Роспотребнадзора по республике в связи с задымлением на территории, прилегающей к месту пожара в посёлке Мясокомбинат, продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха.
15 июня на территории жилой застройки в посёлке проведено исследование 56 проб атмосферного воздуха на содержание 8 вредных примесей: взвешенных веществ, сажи, оксида углерода, диоксида азота и серы, фенола, формальдегида, аммиака.
- Качество атмосферного воздуха по исследованным показателям соответствует санитарным требованиям, максимальные концентрации по оксиду углерода составили до 0,9 ПДК, фенолу – до 0,8 ПДК, диоксиду азота и серы - 0,7 ПДК и 0,66 ПДК соответственно, - заключили в управлении.