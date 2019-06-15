Крупный пожар на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ потушили

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Утром 15 июня в пресс-службе Главного управления МЧС по республике уточнили, что специалисты



- Круглосуточно огнеборцами Улан-Удэ проводится проливка поверх конструкции неэксплуатируемого здания по ул. Пугачева Октябрьского района. Произошло обрушение половины сооружения, сохраняется угроза обвала оставшейся части здания. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет, - рассказали в пресс-службе Главного управления.



Как сообщили сейчас в Главном управлении, работы продолжаются, пожар полностью не потушили. Сообщение о возгорании по улице Пугачёва на территории компании «Бурятмяспром» поступило 13 июня около 22 часов. Горело старое неэксплуатируемое здание. В тушении пожара в тот день было задействовано 17 человек и 7 единиц техники. И 14 июня вечером в ГУ МЧС России по Бурятии сообщили, что пожар тушат, и взрыва там не было.Утром 15 июня в пресс-службе Главного управления МЧС по республике уточнили, что специалисты делают проливку в круглосуточном режиме, однако полностью потушить пожар ещё не удалось. Работы осложнялись тем, что здание 50-х годов постройки утеплено плитами прессованного торфа и грунта, который тлеет.- Круглосуточно огнеборцами Улан-Удэ проводится проливка поверх конструкции неэксплуатируемого здания по ул. Пугачева Октябрьского района. Произошло обрушение половины сооружения, сохраняется угроза обвала оставшейся части здания. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет, - рассказали в пресс-службе Главного управления.Как сообщили сейчас в Главном управлении, работы продолжаются, пожар полностью не потушили.



Управлением Роспотребнадзора по республике в связи с задымлением на территории, прилегающей к месту пожара в посёлке Мясокомбинат, продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха.



15 июня на территории жилой застройки в посёлке проведено исследование 56 проб атмосферного воздуха на содержание 8 вредных примесей: взвешенных веществ, сажи, оксида углерода, диоксида азота и серы, фенола, формальдегида, аммиака.



- Качество атмосферного воздуха по исследованным показателям соответствует санитарным требованиям, максимальные концентрации по оксиду углерода составили до 0,9 ПДК, фенолу – до 0,8 ПДК, диоксиду азота и серы - 0,7 ПДК и 0,66 ПДК соответственно, - заключили в управлении.



