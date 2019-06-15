15 Июня

14 Июня

Популярное

Крупный пожар на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ потушили

Крупный пожар на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ потушили
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии
Работы по тушению другого пожара - в микрорайоне Мясокомбинат - продолжаются

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне около 15 часов дня произошёл пожар на территории строительной базы на проспекте Автомобилистов. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении участвовали 60 человек и 22 единицы техники.

Вчера с возгоранием так и не удалось справиться. На тушение привлекли вертолёт Ми-8 МЧС с водосливным устройством, с помощью которого было слито на горящие строения 165 тонн воды. Также был привлечён пожарный поезд ВСЖД.

И сегодня в 1:53 ночи была объявлена ликвидация открытого горения.

- На данный момент проводятся специальные работы по проливке и разбору конструкций, - сообщили утром в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Позже выяснилось, что пожар потушили.

- Сегодня в 11:00 пожар на проспекте Автомобилистов Железнодорожного района города Улан-Удэ потушен. В результате пожара здания выгорели на общей площади 1800 кв.м. Погибших и пострадавших нет, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

- Тушение осложнялось отсутствием пожарного водоснабжения, порывами ветра, плотной застройкой строений, а также тем, что здания обшиты металлосайдингом и утеплены горючим материалом, из-за этого происходило скрытое распространение огня, - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по республике» Владислав Буянов.

Для мониторинга и оценки обстановки применялась беспилотная авиационная система.

Для установления причины пожара на месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.

Пожар на Мясокомбинате

Сообщение о возгорании по улице Пугачёва на территории компании «Бурятмяспром» поступило 13 июня около 22 часов. Горело старое неэксплуатируемое здание. В тушении пожара в тот день было задействовано 17 человек и 7 единиц техники. И 14 июня вечером в ГУ МЧС России по Бурятии сообщили, что пожар тушат, и взрыва там не было.

Утром 15 июня в пресс-службе Главного управления МЧС по республике уточнили, что специалисты делают проливку в круглосуточном режиме, однако полностью потушить пожар ещё не удалось. Работы осложнялись тем, что здание 50-х годов постройки утеплено плитами прессованного торфа и грунта, который тлеет.

- Круглосуточно огнеборцами Улан-Удэ проводится проливка поверх конструкции неэксплуатируемого здания по ул. Пугачева Октябрьского района. Произошло обрушение половины сооружения, сохраняется угроза обвала оставшейся части здания. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет, - рассказали в пресс-службе Главного управления.

Как сообщили сейчас в Главном управлении, работы продолжаются, пожар полностью не потушили. 

Управлением Роспотребнадзора по республике в связи с задымлением на территории, прилегающей к месту пожара в посёлке Мясокомбинат, продолжается мониторинг качества атмосферного воздуха.

15 июня на территории жилой застройки в посёлке проведено исследование 56 проб атмосферного воздуха на содержание 8 вредных примесей: взвешенных веществ, сажи, оксида углерода, диоксида азота и серы, фенола, формальдегида, аммиака.

- Качество атмосферного воздуха по исследованным показателям соответствует санитарным требованиям, максимальные концентрации по оксиду углерода составили до 0,9 ПДК, фенолу – до 0,8 ПДК, диоксиду азота и серы - 0,7 ПДК и 0,66 ПДК соответственно, - заключили в управлении.

пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в ДТП пострадала женщина
В Улан-Удэ в ДТП пострадала женщина
Происшествия, 15.06.2019
Авария произошла на улице Ботанической
В Бурятии мужчина угрожал убийством бывшей сожительнице
В Бурятии мужчина угрожал убийством бывшей сожительнице
Происшествия, 15.06.2019
Он угрожал женщине предметом, похожим на гранату
Крупные пожары в Улан-Удэ не смогли полностью потушить за ночь
Крупные пожары в Улан-Удэ не смогли полностью потушить за ночь
Происшествия, 15.06.2019
Пожарным удалось ликвидировать открытый огонь на территории строительной базы на проспекте Автомобилистов
Улан-удэнец угнал машину, чтобы доехать до дома
Улан-удэнец угнал машину, чтобы доехать до дома
Происшествия, 15.06.2019
За преступление мужчину отправили в колонию
Вертолёт тушит крупный пожар в Улан-Удэ: фото, видео
Вертолёт тушит крупный пожар в Улан-Удэ: фото, видео
Происшествия, 14.06.2019
Крупный пожар на проспекте Автомобилистов тушат 20 единиц техники, в том числе вертолёт
В Улан-Удэ на школьницу с ножом напал героиновый наркоман
В Улан-Удэ на школьницу с ножом напал героиновый наркоман
Происшествия, 14.06.2019
Правоохранители задержали мужчину, набросившегося на девочку в конце мая
Улан-удэнку осудили за смерть сына в запертом горящем доме
Улан-удэнку осудили за смерть сына в запертом горящем доме
Происшествия, 14.06.2019
Мать оставила трёхлетнего ребёнка одного и ушла на работу
В Улан-Удэ тушат крупный пожар: фото
В Улан-Удэ тушат крупный пожар: фото
Происшествия, 14.06.2019
Возгоранию присвоен повышенный ранг опасности
МВД Бурятии: Подростковая преступность снизилась на 17%
МВД Бурятии: Подростковая преступность снизилась на 17%
Происшествия, 14.06.2019
По итогам пяти месяцев текущего года в Бурятии на 17,2 % снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними
Пропавшая в Иркутской области девочка прошла по лесу 17 км
Пропавшая в Иркутской области девочка прошла по лесу 17 км
Происшествия, 14.06.2019
Несколько часов около сотни сотрудников полиции, спасателей и волонтеров прочесывали лес в поисках 6-летней девочки

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^