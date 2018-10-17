В Улан-Удэ до +15

По данным Бурятского гидрометцентра 17 октября по республике без осадков



В утренние часы местами туманы. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 2-7 мороза, по Прибайкалью до 3 тепла, по юго-западу и местами северу 9-14 мороза, днём 10-15, по крайнему югу до +18, по северу 5-10 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 2-4 мороза, днём 13-15 тепла.



Читают сейчас

В Иркутске осудят продавцов «Боярышника» Общество, От употребления опасной для здоровья жидкости умерло 63 человека