Лучший кинолог Забайкалья и его пёс отправятся на всероссийский конкурс

Вместе с четвероногим другом они раскрыли 15 преступлений



Младший инспектор-кинолог старший сержант Константин Дробышев служит в органах внутренних дел всего 4 года. За это время успел поработать в патрульно-постовой службе, где получил основные навыки работы в полиции.



В 2016 году началась его карьера полицейского-кинолога. Несмотря на небольшой срок службы, он вместе со своей немецкой овчаркой Фрай пришёл к победе в региональном этапе конкурса среди полицейских-кинологов.



Полицейский признался, что его победа — это заслуга более опытных сотрудников, которые помогали ценными советами, передали свой опыт в работе с четвероногими питомцами, а главный из них, вера в своего напарника. Если собака три километра продолжает идти по следу, стоит довериться ей.



В этом году именно Константин Дробышев и его пёс раскрыли больше преступлений, чем их коллеги. На счету кинолога 15 результативных выездов на места совершения преступления.



Теперь старший сержант Дробышев будет представлять Забайкальский край на всероссийском этапе конкурса профессионального мастерства среди полицейских-кинологов, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



