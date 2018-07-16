Для жителей представят специальную подборку книг
Национальная библиотека сделала специальную подборку книг по современным логопедическим методикам и практикам, представленную читальным залом. Все издания виртуальной выставки написаны по авторским программам и строятся на сочетании традиционных и оригинальных логопедических методик, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
- В наше время логопеды все чаще отмечают задержку речевого развития у детей. Несмотря на то, что явление это становится все более распространённым, родители и специалисты должны понимать масштаб возможных последствий такого диагноза. Отсутствие нормального развития речевых способностей не только лишает ребёнка возможности активно развиваться, воспринимая и усваивая новую информацию, но и сокращает способность к наращиванию мыслительного процесса, - сообщают организаторы.
В Улан-Удэ проходит виртуальная выставка по логопедии
Общество, Фото:
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