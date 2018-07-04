«Шоу побратимов буузы» состоится в Улан-Удэ

Жюри возглавит профессиональный шеф-повар из Франции
В Бурятии с 18 по 22 июля пройдёт Неделя туризма на Великом шёлковом пути. В рамках мероприятия состоится «Шоу побратимов буузы».
- В Бурятии любят и умеют встречать гостей. Продолжая традиции гостеприимства, в разгар туристского сезона, бууза встречает своих побратимов – манты, хинкали, баоцзы, пельмени, димсамы, равиоли и многие другие. Буузы — это национальное бурятское блюдо, в основе которого рубленое мясо, особым образом завернутое в тесто и сваренное на пару. Происхождение блюда окутано множеством легенд. Издревле хозяйки готовят буузы по большим праздникам или к приезду почетных гостей, - пояснили организаторы необычного мероприятия.
18 июля в 16.30 часов в кафе «Юрта у реки» известные шеф-повара из России и стран зарубежья встретятся для того, чтобы определить победителя в мастерстве приготовления бууз и побратимов буузы.
В шоу будут представлены блюда — побратимы буузы из кухонь народов России, Китая, Узбекистана, Кореи, Монголии, Армении. На первом этапе участники приготовят блюдо национальной кухни, которую сами представляют.
Оценивать блюда будет высокопрофессиональное международное жюри, в состав которого войдёт шеф-повар из Франции, обладатель звезды Мишлен господин Мишель Луи Ленц.
Следующий этап «Презентация» раскроет весь творческий потенциал участников. Здесь повара при помощи различных выразительных средств презентуют своё блюдо. Главным критерием оценки станет зрелищность.
Затем все участники перейдут на третий этап «Спарринги». За три минуты конкурсанты должны изготовить наибольшее количество экземпляров побратимов буузы.
По олимпийской системе в финал конкурса под названием «Ювелирная работа» пройдут только четыре участника. Они за три минуты должны будут приготовить самые маленькие экземпляры побратимов буузы.
По итогам конкурса все участники получат сертификаты. Победитель станет обладателем золотой медали и получит право принять участие в Российской Гастрономической неделе в Японии.
За второе и третье место победителям будут вручены серебряная и бронзовая медали конкурса «Шоу побратимов буузы». Также победителям представится возможность отправиться в путешествие по брендовому маршруту «Легенды Бурятии», сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной прошлого года в Улан-Удэ прошло ещё одно необычное мероприятие – чемпионат по скоростной лепке бууз. Победителем стала команда театра «Байкал», забравшая в качестве приза все приготовленные буузы – более 2 тысяч штук. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
«Шоу побратимов буузы» состоится в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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