В республике производится 176 тысяч тонн молока в год
1 июня во всем мире проходит празднование дня молока. Организация объединённых наций внедрила такой необычный день в 2001 году, с тех пор ежегодно к празднованию подключаются все больше стран и городов.
Молоко и молочные продукты - обязательные составляющие здорового питания и здорового образа жизни. Оно содержит почти все жизненно важные элементы и витамины, необходимые для развития и нормальной работы организма.
В Бурятии производится 176 тысяч тонн молока в год. Его переработкой занимается 21 предприятие. В 2017 году выросли объёмы производства сливочного масла (120 %), молока жидкого обработанного (118 %), сыров и сырных продуктов (111 %).
Предприятия молочной отрасли вырабатывают широкий ассортимент молочной продукции – молоко питьевое, творог, сметану, кисломолочную продукцию, масло сливочное, сыры. Для узнаваемости своей продукции ими регистрируются собственные торговые марки, разрабатываются новые продукты и технологии.
Развитию молочного скотоводства в республике уделяется большое внимание, за последние пять лет открылось 27 семейных животноводческих ферм.
По программе «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Бурятии» с целью развития инфраструктуры, увеличения сбора молока в хозяйствах населения выданы гранты на приобретение оборудования для сбора и первичной переработки молока: ССОСПК «Радуга» Баунтовский район, СССПОК «Тарбагатай-агро» Тарбагатайский район, СППСК «Саран» Иволгинский район, СПОК «Возрождение» Иволгинский район. Это позволило увеличить мощность по закупу и переработке молока на 2 тысячи тонн.
В 2017-2018 г. предприятиям молочной отрасли была предоставлена господдержка на приобретение специализированного автотранспорта. Также ООО «Бичурский маслозавод» и ООО «Берилл» получили субсидии за приобретённые рефрижераторы и молоковоз, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.
В Бурятии отметят всемирный день молока
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