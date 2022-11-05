Предприятие «ИП Цыренов Н.Е.» печёт хлеб более 20 лет
В Селенгинском районе Бурятии предприятие «ИП Цыренов Н.Е.» начало свою работу в 1999 году. На протяжении 23 лёт компания занимается производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, а их производственный цех находится в Гусиноозёрске. Основателем предприятия является 55-летний Нима Цыренов.
Как и многие предприниматели, на стадии развития бизнеса они взяли в аренду оборудование и помещение. Со временем, по мере нарастания объёмов производства хлеба, обзавелись новым современным оборудованием. Министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии, в свою очередь, оказывало поддержку предприятию по закупке оборудования. Продукцию компания производит на газовых печах.
В ассортименте у «ИП Цыренов Н.Е.» более 60 наименований хлебобулочных изделий. Такие как булочки, соки, заварные изделия, торты, пирожки и многое другое. Основным продуктом всё же является хлеб. На сегодняшний день, предприятие производит более 4000 булок хлеба в сутки.
Также, кроме поставок, они сами реализуют свой товар. В Гусиноозёрске они обзавелись тремя собственными павильонами и двумя магазинами. Занимаются поставкой продукции в соседние сёла.
«ИП Цыренов Н.Е.» планирует дальше развивать своё производство и улучшать качество своей продукции.
- У меня сотрудники все надёжные. Некоторые работают по 10-12 лет на производстве. У нас даже те, кто уходили, потом обратно возвращались. Конкуренция у нас нешуточная. Когда мы начинали было пять-шесть таких производств. К нам ещё приезжают пекарни из Улан-Удэ и Иволгинского района. Все они ведут свою ценовую политику. Мы будем стараться увеличивать объёмы производства. Самое главное – это качество выпускаемой продукции, - рассказал основатель предприятия Нима Цыренов.
В Гусиноозёрске работает цех по производству хлебобулочных изделий
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