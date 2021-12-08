Дальневосточные регионы активно готовятся к новогодним праздникам
18,4 млн штук фейерверков, пиротехнических игрушек, сигнальных ракет, рождественских свечей и других новогодних товаров задекларировали на ввоз в таможенных органах Дальневосточного региона за 11 месяцев 2021 года. За весь прошлый год было оформлено 10,9 млн штук подобных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.
Значительная часть таких товаров традиционно ввозится в Россию из Китая. Незначительное количество импортируется из Гонконга, Республики Корея, США и Канады.
Кроме пиротехнических изделий к новогодним праздникам россияне везут фигурные декоративные свечи (с начала года их оформлено 34,4 т), осветительное оборудование для елок – 1,6 тыс.т, карнавальные, рождественские изделия – 9,5 тыс. т, стеклянные игрушки и другие праздничные товары - 218,8 т.
Существенно, почти в 10 раз, увеличился ввоз в Россию новогодних текстильных изделий, за 11 месяцев 2021 года их оформлено 13,8 т, а также ввоз декоративных изделий из искусственных цветов, листьев и плодов: в 2021 году - 41,6 т.
На Дальнем Востоке резко увеличился ввоз пиротехники
Бизнес, Фото:
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