На Дальнем Востоке резко увеличился ввоз пиротехники

Дальневосточные регионы активно готовятся к новогодним праздникам



18,4 млн штук фейерверков, пиротехнических игрушек, сигнальных ракет, рождественских свечей и других новогодних товаров задекларировали на ввоз в таможенных органах Дальневосточного региона за 11 месяцев 2021 года. За весь прошлый год было оформлено 10,9 млн штук подобных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.



Значительная часть таких товаров традиционно ввозится в Россию из Китая. Незначительное количество импортируется из Гонконга, Республики Корея, США и Канады.



Кроме пиротехнических изделий к новогодним праздникам россияне везут фигурные декоративные свечи (с начала года их оформлено 34,4 т), осветительное оборудование для елок – 1,6 тыс.т, карнавальные, рождественские изделия – 9,5 тыс. т, стеклянные игрушки и другие праздничные товары - 218,8 т.



Существенно, почти в 10 раз, увеличился ввоз в Россию новогодних текстильных изделий, за 11 месяцев 2021 года их оформлено 13,8 т, а также ввоз декоративных изделий из искусственных цветов, листьев и плодов: в 2021 году - 41,6 т.





