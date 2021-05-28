В Улан-Удэ уничтожат 19 кг санкционного сыра

В Улан-Удэ продолжают выявлять и уничтожать так называемые санкционные продукты. На этот раз речь идёт о 19 кг сыра.
- Выявлен оборот сыра, произведённого в странах Евросоюза, входящего в перечень товаров, запрещённых к ввозу на территорию Российской Федерации указом президента от 6 августа 2014 года № 560. Данная продукция реализовывалась в торговом павильоне «Сырная лавка» (Улан-Удэ, ул. Сахьяновой), - сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
В соответствии с действующим законодательством, 19 кг санкционного сыра изъяты из оборота и будут уничтожены.
- В отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего незаконный оборот продукции, возбуждено административное производство по ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Санкционные фрукты, овощи и другие продукты питания обычно уничтожают, давя бульдозерами на мусорных полигонах. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ уничтожили 52 кг яблок.
В 2018 году в Бурятии была уничтожена крупная партия – 1,5 тонны польских груш.
Как это происходит, можно увидеть на видео: