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Два лесных пожара потушили в Бурятии

Два лесных пожара потушили в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На тушении работали 18 человек

За прошедшие сутки, 3 апреля, в Бурятии обнаружили два лесных пожара, оба произошли в Бичурском районе. Причиной стало неосторожное обращение людей с огнём.

- На тушении работали 18 человек из числа лесной охраны. Было задействовано девять единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 8,2 га. Ущерба лесному фонду нет, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На 13:00 4 апреля новых возгораний в республике не зарегистрировано.

Отметим, за аналогичный период 2023 года было зарегистрировано 34 лесных пожара на общей площади 5500,6 га.

При обнаружении лесных пожаров жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

лесные пожары

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