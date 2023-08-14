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Читинцы украли лежавшие на улице трубы

Читинцы украли лежавшие на улице трубы
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Они стащили их с ремонтируемого участка

Представитель ресурсоснабжающей организации в Чите заявил в полицию о пропаже с ремонтируемого участка металлических труб. Их стоимость оценили на сумму более 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности предполагаемых преступников. По ориентировке, экипажем отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Чите в отдел полиции были доставлены читинцы 1981 и 1995 года рождения. От них получены признательные показания в краже труб.

Мужчины признались, что трубы лежали на улице без присмотра. Они наняли микрогрузовик с краном-манипулятором, погрузили их, а затем продали.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Мужчины находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Принимаются меры по возмещению ущерба заявителю, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража Чита

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