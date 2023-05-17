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В Иркутской области вынесли приговор машинисту за смерть мальчика

В Иркутской области вынесли приговор машинисту за смерть мальчика
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Ещё один ребёнок серьёзно пострадал

Житель города Железногорск-Илимский признан виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека».

По данным следствия и суда, 1 октября 2018 года на 25 километре 9 пикете перегона станций Тепловая - Новобратск ВСЖД, расположенном на железнодорожном мосту в Братске, машинист электровоза нарушил правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

- В результате бездействия осуждённого, выразившегося в отсутствии своевременной подачи звукового сигнала и применения экстренного торможения, локомотивом были травмированы двое мальчиков, которые находились на железнодорожных путях. Один из пострадавших скончался на месте, второму был причинён тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Следователи провели значительный комплекс следственных и процессуальных действий, вина подсудимого полностью подтверждается показаниями свидетелей, протоколами осмотров предметов, заключениями судебных экспертиз, следственным экспериментом, а также и иными доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия.

Приговором суда первой инстанции осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Не признавая вину в преступлении, осуждённый обжаловал его в апелляционном порядке.

Иркутский областной суд приговор Братского городского суда оставил без изменения, апелляционные жалобы осуждённого без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.


Иркутская область железная дорога суд приговор

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