В Бурятии крупный пожар локализовали на площади 700 кв. метров







В тушении были задействованы 32 человека, 11 единиц пожарной техники, в том числе добровольная пожарная команда и инженерная техника, уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии. «Селенга-инфо» отмечает, что на месте работал опорный пункт по тушению крупных пожаров.



Тушили крупный и сложный пожар всем миром.



«Каждый житель села вышел на борьбу с огнём и самоотверженно борется до сих пор», – сообщается в группе «Весь Гусиноозёрск».



В настоящее время пожар локализован, идёт проливка тлеющих очагов пожара. Пострадавших нет.











