В Бурятии крупный пожар локализовали на площади 700 кв. метров

Пожар в посёлке Бараты в Селенгинском районе Бурятии локализовали на площади 700 кв. метров, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», крупный пожар произошёл днём 21 марта. Сперва загорелись надворные постройки, но пламя разгорелось из-за шквалистого ветра, доходившего до 24 м/с. Пламя перекинулось на два, а затем на три дома (два из них нежилых) и хозяйственные постройки.
В тушении были задействованы 32 человека, 11 единиц пожарной техники, в том числе добровольная пожарная команда и инженерная техника, уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии. «Селенга-инфо» отмечает, что на месте работал опорный пункт по тушению крупных пожаров.
Тушили крупный и сложный пожар всем миром.
«Каждый житель села вышел на борьбу с огнём и самоотверженно борется до сих пор», – сообщается в группе «Весь Гусиноозёрск».
В настоящее время пожар локализован, идёт проливка тлеющих очагов пожара. Пострадавших нет.
На месте работает дознаватель МЧС, который установит причину пожара.
На пепелище дежурят сотрудники полиции.