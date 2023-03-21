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В Бурятии крупный пожар локализовали на площади 700 кв. метров

В Бурятии крупный пожар локализовали на площади 700 кв. метров
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии, МВД по Бурятии
С огнём в Баратах боролись всем миром

Пожар в посёлке Бараты в Селенгинском районе Бурятии локализовали на площади 700 кв. метров, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», крупный пожар произошёл днём 21 марта. Сперва загорелись надворные постройки, но пламя разгорелось из-за шквалистого ветра, доходившего до 24 м/с. Пламя перекинулось на два, а затем на три дома (два из них нежилых) и хозяйственные постройки.

 
В тушении были задействованы 32 человека, 11 единиц пожарной техники, в том числе добровольная пожарная команда и инженерная техника, уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии. «Селенга-инфо» отмечает, что на месте работал опорный пункт по тушению крупных пожаров.

Тушили крупный и сложный пожар всем миром.

«Каждый житель села вышел на борьбу с огнём и самоотверженно борется до сих пор», – сообщается в группе «Весь Гусиноозёрск».

В настоящее время пожар локализован, идёт проливка тлеющих очагов пожара. Пострадавших нет.



На месте работает дознаватель МЧС, который установит причину пожара.

На пепелище дежурят сотрудники полиции.





пожар

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