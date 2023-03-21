В Бурятии полыхают два дома

На месте работают пожарные
В посёлке Бараты Селенгинского района Бурятии в эти минуты тушат пожар.
Там загорелись надворные постройки, после чего огонь перекинулся на два дома.
- Из-за сильного ветра существует угроза распространения огня на третий дом, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
По предварительным данным, пострадавших нет.
- На месте работы сотрудники пожарных частей №№ 40 и 75, добровольная пожарная дружина, резервные силы, - передаёт «Селенга-инфо».
Информация уточняется.
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