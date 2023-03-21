В Бурятии полыхают два дома







Там загорелись надворные постройки, после чего огонь перекинулся на два дома.



- Из-за сильного ветра существует угроза распространения огня на третий дом, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



По предварительным данным, пострадавших нет.



- На месте работы сотрудники пожарных частей №№ 40 и 75, добровольная пожарная дружина, резервные силы, - передаёт «Селенга-инфо».



Информация уточняется.





В посёлке Бараты Селенгинского района Бурятии в эти минуты тушат пожар.