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В Бурятии полыхают два дома

В Бурятии полыхают два дома
Происшествия, 
На месте работают пожарные

В посёлке Бараты Селенгинского района Бурятии в эти минуты тушат пожар. 

 
Там загорелись надворные постройки, после чего огонь перекинулся на два дома.

- Из-за сильного ветра существует угроза распространения огня на третий дом, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

По предварительным данным, пострадавших нет.

  - На месте работы сотрудники пожарных частей №№ 40 и 75, добровольная пожарная дружина, резервные силы, - передаёт «Селенга-инфо».

Информация уточняется.

пожар

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