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Улан-удэнец пытался взломать банкомат с 7 миллионами рублей

Улан-удэнец пытался взломать банкомат с 7 миллионами рублей
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Всё происходящее в банке сняла видеокамера

В Улан-Удэ полицейские задержали 20-летнего молодого человека за попытку похитить деньги из банкомата.

Инцидент произошёл поздним вечером 19 марта в отделении банка на улице Ключевская. Приехавшие по сигналу полицейские осмотрели повреждённый банкомат и задокументировали попытку кражи денег. После они направились обследовать в поисках преступника близлежащую территорию.

Вскоре в районе Мелькомбината полицейские обратили внимание на парня, который при виде служебной машины попытался убежать. Сотрудники пустились за подозрительным молодым человек и задержали его.

- Уже впоследствии, после просмотра полицейскими записей с видеокамер в банке, задержанный признался, что похитить деньги из банкомата пытался его друг. С товарищем он распивал спиртное и зашёл в отделение банка, чтобы снять деньги для продолжения увеселительных мероприятий. Предложение приятеля, обналичившего для этих целей последние 100 рублей, о краже средств из устройства он не поддержал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Тем временем 20-летний друг парня всё же пошёл на кражу. Вор распахнул окно для оперативного отхода, сорвал на банкомате панель, открыв доступ к кассетам с деньгами. Однако поняв, что кассеты вынуть ему не под силу, спешно ретировался почему-то через окно.

В банкомате этот момент находилось более семи миллионов рублей.



Молодой человек, пытавшийся взломать банкомат, был задержан на следующий день. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Работает в сфере торговли, уточнили в МВД.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере. Максимальное наказание, согласно ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса – до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании улан-удэнцу меры пресечения в виде заключения под стражу.

покушение на кражу

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