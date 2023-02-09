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Житель Бурятии собрал коноплю во дворе заброшенного дома

Житель Бурятии собрал коноплю во дворе заброшенного дома
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Бдительный местный житель сообщил об этом в полицию

В селе Петропавловка в Бурятии росгвардейцы задержали сборщика конопли.

- В полицию поступило сообщение от бдительного гражданина о том, что в ограде заброшенного дома на одной из улиц села мужчина собирает растения с содержанием наркотического вещества. На место незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали подозреваемого, который при виде правоохранителей попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

У задержанного в ходе досмотра был изъят мешок с растительной массой с характерным запахом.

32-летний местный житель был доставлен в полицию, где признался, что собрал дикорастущую коноплю. Экспертиза показала, что это более 450 граммов наркотического вещества.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
конопля наркотики Росгвардия

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