Житель Бурятии собрал коноплю во дворе заброшенного дома

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Бдительный местный житель сообщил об этом в полицию



В селе Петропавловка в Бурятии росгвардейцы задержали сборщика конопли.



- В полицию поступило сообщение от бдительного гражданина о том, что в ограде заброшенного дома на одной из улиц села мужчина собирает растения с содержанием наркотического вещества. На место незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали подозреваемого, который при виде правоохранителей попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



У задержанного в ходе досмотра был изъят мешок с растительной массой с характерным запахом.



32-летний местный житель был доставлен в полицию, где признался, что собрал дикорастущую коноплю. Экспертиза показала, что это более 450 граммов наркотического вещества.



Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

