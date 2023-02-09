В читинском СИЗО умерла женщина

Проводится доследственная проверка



5 февраля в следственном изоляторе Читы умерла 63-летняя женщина. По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.



- Следователи проводят комплекс процессуальных и иных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящий момент признаков криминального характера смерти не выявлено, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

