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В читинском СИЗО умерла женщина

В читинском СИЗО умерла женщина
Происшествия,  Фото:screenshot
Проводится доследственная проверка

5 февраля в следственном изоляторе Читы умерла 63-летняя женщина. По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

- Следователи проводят комплекс процессуальных и иных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящий момент признаков криминального характера смерти не выявлено, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Чита Забайкальский край СИЗО смерть

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